Толщина корпуса данных моделей может составлять около 9 мм.

В последнее время наблюдается стремительное развитие технологий аккумуляторов для мобильных устройств. Производители смартфонов активно соревнуются в создании моделей с все более ëмкими батареями, стремясь удовлетворить растущий спрос пользователей на длительную автономную работу.

2 февраля инсайдер поделился новой информацией о грядущих новинках. По его словам, во втором квартале текущего года ожидается выход двух смартфонов среднего класса, оснащëнных аккумуляторами ёмкостью около 7500 мА*ч. Хотя конкретные производители не были названы, в сети уже появились предположения, что за этими моделями могут стоять OnePlus и REDMI.

Ранее тот же источник сообщал, что некоторые компании уже тестируют одноэлементные аккумуляторы ёмкостью около 7500 мА*ч. При этом толщина корпуса соответствующих моделей может составлять около 9 мм, что весьма впечатляюще для столь мощных батарей. Среди потенциальных производителей таких смартфонов чаще всего упоминается Xiaomi. Компания активно развивает свой суббренд REDMI, который может стать родоначальником в выпуске устройств с аккумуляторами сверхвысокой ёмкости.

OnePlus также не отстаёт в гонке за автономность. По слухам, в первом квартале 2025 года ожидается выход модели OnePlus Ace 5V с чипсетом MediaTek и аккумулятором на 7000 мА*ч. А во втором квартале может дебютировать OnePlus 13 mini, который будет конкурировать с Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro mini.

Не остаëтся в стороне и бренд iQOO, готовящий к выпуску смартфон с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт и аккумулятором на 7500 мА*ч. Предположительно, эта модель может появиться в серии iQOO Z10 Turbo.