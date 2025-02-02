Видеокарты серии Nvidia RTX 5060 будут выпущены в марте с объëмом видеопамяти до 16 ГБ.

В январе на выставке CES NVIDIA представила флагманские модели серий RTX 5090 и RTX 5080. Выпуск серии GeForce RTX 5070 запланирован на февраль 2025 года. Однако сейчас наблюдаются некоторые трудности. Во-первых, GeForce RTX 5090 сталкивается с ограничениями по запасам у крупных ритейлеров. Во-вторых, RTX 5080 испытывает рыночные проблемы из-за вопросов ценообразования. Но кроме того, некоторые производители GPU временно приостановили производство в связи с китайским Новым годом, что повлияло на поставки. Согласно последней информации от производителя видеокарт ChainTech, NVIDIA планирует выпустить свои видеокарты бюджетного уровня на архитектуре Blackwell — GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 — в марте 2025 года. Эти модели станут важным дополнением к новому поколению видеокарт NVIDIA, расширяя присутствие компании на игровом рынке. NVIDIA надеется, что выпуск серий RTX 5070 и RTX 5060 пройдёт более гладко и удастся избежать подобных проблем.

Согласно имеющейся информации, обе видеокарты будут использовать плату SKU PG152 с графическим ядром GB206. Они будут оснащены 128-битным интерфейсом шины памяти (как у серии RTX 4060) и будут использовать более продвинутый интерфейс памяти GDDR7 с частотами до 28 Гбит/с. Пропускная способность памяти увеличится на 55% по сравнению с RTX 4060 Ti и на 65% по сравнению с RTX 4060. RTX 5060 Ti будет в версиях с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти, RTX 5060 только в конфигурации с 8 ГБ видеопамяти. 16 ГБ видеопамяти у RTX 5060 Ti обеспечат лучшую производительность в играх с разрешением 2K, особенно при использовании трассировки лучей и текстур высокого разрешения. RTX 5060 ориентирована на игры в разрешении 1080p, но благодаря повышенной пропускной способности сможет достигать эффектов 2K в некоторых играх за счёт масштабирования разрешения.