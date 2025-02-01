А учитывая, что Galaxy Z Fold7 на базе Snapdragon 8 Elite — это пока слухи, то возможно, что и он будет оснащëн чипом собственной разработки компании.

В мире мобильных технологий появилась интересная информация о будущих складных устройствах Samsung. Недавние сообщения о том, что Galaxy Z Fold7 будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite, получили неожиданное продолжение. Подразделение System LSI компании Samsung в своем отчёте о доходах заявило, что оптимизирует чип Exynos 2500 для "мобильных моделей, выпуск которых запланирован на вторую половину года". Учитывая, что это соответствует графику выпуска устройств серии Z от Samsung, можно с уверенностью предположить, что Exynos 2500 найдёт свое место в одном из будущих складных устройств компании.

Интересно, что недавние слухи указывали на использование Snapdragon 8 Elite в Galaxy Z Fold7. Это наводит на мысль, что именно раскладушка Galaxy Z Flip7 может стать платформой для демонстрации достижений Samsung с их новейшим собственным процессором в этом году. Однако стоит отметить, что информация о Snapdragon 8 Elite для Z Fold7 пока остаётся на уровне слухов. Не исключено, что как высококлассные складные смартфоны, так и раскладушки будут оснащены фирменным чипом Samsung.

Кроме того, ходят слухи о выпуске ещё одного устройства - Galaxy Z Flip FE. Предполагается, что оно будет работать на чипе Exynos 2400e, который уже используется в Galaxy S24 FE. Этот чипсет представляет собой слегка разогнанную версию Exynos 2400, демонстрирующую производительность, близкую к флагманскому чипу. Таким образом, основная разница в производительности между Z Flip7 и Z Flip FE будет обусловлена преимуществами, которые Samsung удалось реализовать с помощью 3-нм техпроцесса в Exynos 2500.