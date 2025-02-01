В настоящее время серия представлена ​​только двумя вариантами: Plus и Elite, но в будущем ожидается выпуск версии Snapdragon X Ultra.

В мире процессоров для ноутбуков намечается новая революция. Qualcomm, известная своими мобильными чипами, готовится сделать следующий шаг в сегменте ПК с анонсом серии Snapdragon X2. Прошлогодний дебют Snapdragon X Elite и X Plus уже заставил конкурентов понервничать. Intel и AMD столкнулись с неожиданно сильным соперником, способным предложить впечатляющую производительность и энергоэффективность. Теперь же появилась информация о разработке нового поколения - Snapdragon X2.

Самое интересное - упоминание загадочной версии "Ultra Premium". Если верить утечкам, опубликованным пользователем Olrak_29, Qualcomm готовит нечто особенное. Новый флагманский чип может превзойти нынешние модели Elite по мощности. Ключевым преимуществом линейки X остаются возможности искусственного интеллекта.

Хотя Intel и AMD уже представили свои NPU, Qualcomm имеет солидный опыт в этой области. Ожидается, что X2 получит значительно улучшенный нейропроцессор. Помимо AI, новое поколение должно принести прирост общей производительности и графических возможностей. Qualcomm явно нацелена на самые требовательные задачи - от работы с контентом до игр. По имеющейся информации, анонс Snapdragon X2 состоится во второй половине 2025 года. Это соответствует ранее озвученным планам компании.