Были раскрыты характеристики, варианты цветов и предполагаемая цена.

Компания Beats by Dr. Dre анонсировала выпуск долгожданных наушников Powerbeats Pro 2 в 2025 году, спустя шесть лет после выхода оригинальной модели. Хотя точная дата релиза пока не названа, благодаря утечкам информации можно уже составить представление о новинке. Powerbeats Pro 2 сохранят фирменный стиль с заушными дужками, но станут на 20% легче предшественника. Дужки будут изготовлены из никель-титанового сплава для улучшенной гибкости и надёжности крепления. Наушники будут доступны в четырёх цветовых решениях: Jet Black, Quick Sand, Electric Orange и Hyper Purple. Главным нововведением станет встроенный пульсометр с оптическими светодиодными датчиками, измеряющими пульс более 100 раз в секунду. Эта функция особенно пригодится во время тренировок.

Наушники получат чип Apple H2, обеспечивающий до 10 часов автономной работы на одном заряде и до 45 часов с зарядным кейсом. Технология Fast Fuel позволит получить 90 минут воспроизведения всего за 5 минут зарядки. Powerbeats Pro 2 будут оснащены передовой системой активного шумоподавления (ANC) и режимом "прозрачности". Адаптивный эквалайзер будет автоматически настраивать звучание в зависимости от прилегания наушников. Наушники поддерживают пространственное аудио с отслеживанием положения головы для более иммерсивного звучания. Каждый наушник оснащён тремя микрофонами для улучшенной передачи голоса.

Powerbeats Pro 2 получат защиту от воды и пота по стандарту IPX4. Зарядный кейс поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi и стал на 33% компактнее предшественника. Для пользователей Android будет доступно специальное приложение Beats с функциями быстрого сопряжения, мониторинга пульса и отображения уровня заряда. Ожидаемая стоимость Powerbeats Pro 2 составит около 300 евро. Официальный анонс и начало продаж ожидаются в ближайшие недели.