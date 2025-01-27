Microsoft в сотрудничестве с брендом Fanta представила лимитированную коллекцию контроллеров и консолей Xbox, вдохновлённую популярными вкусами напитка. Эта необычная коллаборация призвана порадовать как любителей игр, так и поклонников знаменитого газированного напитка. Новая линейка включает в себя геймпады Xbox, выполненные в шести различных цветовых решениях, соответствующих самым популярным вкусам Fanta: оранжевый (классический апельсиновый вкус), жёлтый (лимонный), красный (экзотические фрукты), фиолетовый (виноград), зелёный (фруктовый твист) и светло-жёлтый (лимон-бузина). Каждый контроллер отличается ярким, насыщенным цветом, напоминающим о соответствующем вкусе напитка.
Помимо контроллеров, Microsoft также представила лимитированное издание консоли Xbox Series X в стилистике Fanta. Консоль выполнена в фирменных цветах бренда и станет настоящим украшением для любого сетапа. При этом получить эти уникальные устройства будет непросто. Компания Coca-Cola, владеющая брендом Fanta, запустила специальную акцию, в рамках которой геймеры могут выиграть яркие контроллеры и консоли.
Для участия необходимо:
1. Приобрести напиток Fanta, Coca-Cola или Sprite в специальной упаковке;
2. Скачать приложение Coca-Cola;
3. Отсканировать код под крышкой бутылки;
4. Накопить необходимое количество виртуальных монет и алмазов в приложении;
5. Обменять их на шанс выиграть один из призов.
В рамках акции разыгрываются 1 консоль Xbox Series X в стиле Fanta, 16 контроллеров Xbox в различных цветах Fanta и 2470 подписок Xbox Game Pass Ultimate. И самое интересное, акция проводится в ряде европейских стран с 13 января по 2 марта 2025 года.