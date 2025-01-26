iPhone SE 4 получит 48-мегапиксельную основную камеру.

Недавние утечки информации о грядущем iPhone SE 4 подогревают интерес к этой модели и намекают на скорый официальный анонс. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, предполагается, что новинка может быть представлена уже в марте текущего года. И теперь, судя по появившимся в сети фотографиям макетов, iPhone SE 4 получит серьёзное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Новинка унаследует дизайн от iPhone 14, получив более современный внешний вид с тонкими рамками вокруг экрана. При этом задняя панель будет оснащена только одной камерой, в отличие от многомодульных систем флагманских моделей.

Ожидается, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для фронтальной камеры и системы Face ID. Это будет значительным улучшением по сравнению с 4,7-дюймовым экраном предыдущего поколения SE. Несмотря на бюджетный статус, iPhone SE 4 обещает нелохие характеристики. У него будет чипсет A18 Bionic, как у iPhone 16 и 8 ГБ оперативной памяти. Также он получит 48-мегапиксельную основную камеру и поддержку функций искусственного интеллекта Apple. Особого внимания заслуживает информация о том, что iPhone SE 4 может стать первым устройством Apple с сотовым модемом собственной разработки компании. Если эта технология покажет себя хорошо, она может быть использована и в будущих флагманских моделях. По предварительным данным, стартовая цена iPhone SE 4 составит 499 долларов США. Это несколько дороже предыдущего поколения, но с учётом значительных улучшений выглядит вполне оправданным.