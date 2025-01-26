Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Фотографии iPhone SE 4 показывают одиночную заднюю камеру и переднюю панель похожую на iPhone 14
iPhone SE 4 получит 48-мегапиксельную основную камеру.

Недавние утечки информации о грядущем iPhone SE 4 подогревают интерес к этой модели и намекают на скорый официальный анонс. Хотя точная дата релиза пока неизвестна, предполагается, что новинка может быть представлена уже в марте текущего года. И теперь, судя по появившимся в сети фотографиям макетов, iPhone SE 4 получит серьёзное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Новинка унаследует дизайн от iPhone 14, получив более современный внешний вид с тонкими рамками вокруг экрана. При этом задняя панель будет оснащена только одной камерой, в отличие от многомодульных систем флагманских моделей. 

Ожидается, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для фронтальной камеры и системы Face ID. Это будет значительным улучшением по сравнению с 4,7-дюймовым экраном предыдущего поколения SE. Несмотря на бюджетный статус, iPhone SE 4 обещает нелохие характеристики. У него будет чипсет A18 Bionic, как у iPhone 16 и 8 ГБ оперативной памяти. Также он получит 48-мегапиксельную основную камеру и поддержку функций искусственного интеллекта Apple.  Особого внимания заслуживает информация о том, что iPhone SE 4 может стать первым устройством Apple с сотовым модемом собственной разработки компании. Если эта технология покажет себя хорошо, она может быть использована и в будущих флагманских моделях. По предварительным данным, стартовая цена iPhone SE 4 составит 499 долларов США. Это несколько дороже предыдущего поколения, но с учётом значительных улучшений выглядит вполне оправданным.

#apple #смартфон #iphone #смартфон 2025 #apple iphone #iphone se 4 #iphone se #apple iphone se #apple iphone se 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
3
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
6
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
6
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
2
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
41
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
3
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5
Решения «Лаборатории Касперского» вновь подтвердили свою 100% эффективность в тестах SE Labs
1
iPhone SE будет оснащен чипом A18 с такой же производительностью как у iPhone 16
+
PowerColor официально представила свои видеокарты RX 9070 XT Hellhound и RX 9070 XT Reaper
+
Обновление KB5049981 для Windows 10 приводит к проблемам с USB, Wi-Fi и ряду других неполадок
1
Microsoft снимает ограничения на использование внешних жестких дисков для Xbox
+
Наушники Qualcomm XPAN смогут передавать Hi-Fi музыку без потерь при качестве 24 бит и 192 кГц
+
NYT: Украинским беженцам закрыли въезд в США
1
iPhone 17 не получит никаких изменений в дизайне передней панели по сравнению с iPhone 16
+
Флагман Xiaomi 15 Ultra получит две новые камеры телефото
+
Samsung увеличила размер испарительной камеры в своей новой модели Galaxy S25 Ultra
+
Перекупщики уже начали предлагать GeForce RTX 5090 на вторичном рынке
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
200
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
33
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
2
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
19
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
+

Сейчас обсуждают

ebatorуа
23:39
ты просто не слышал песню по другому и на нормальной акустике.Я 320 мпр3 органически не переношу,скачать в ней только можно,но не более.Просто песня раз в 20 побольше становится и звук другой,но на уж...
В Европарламенте призвали запретить российский хит «Сигма Бой»
Михаил Тальников
23:37
)))))))) иикал!
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Михаил Тальников
23:36
да блин не человек это писал)
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Михаил Тальников
23:35
афтар ии
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Михаил Тальников
23:35
именно, совсем обленились :(
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Михаил Тальников
23:34
Да это ИИ фигачит округлыми тезисами, задолбали они уже везде его пихать, лентяи :(
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Галгай
23:26
Что-то мне подсказывает, если из меньшего в большей битрейт перегнать, качества не добавится.
В Европарламенте призвали запретить российский хит «Сигма Бой»
Галгай
23:21
Гордишься тем, что вырос на дерьме? Видимо ты сам дерьмо.
В Европарламенте призвали запретить российский хит «Сигма Бой»
Auroson1c
23:18
D4 говно. PoE 2 в разы лучше, даже со всеми текущими багами.
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
ebatorуа
23:14
за жизнь песня
В Европарламенте призвали запретить российский хит «Сигма Бой»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем