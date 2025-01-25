Можно предположить, что серия REDMI K90, которая появится конце 2025 года, будет придерживаться новой стратегии.

25 января 2025 года REDMI объявила о новой стратегии развития, которая обещает изменить рынок смартфонов. Бренд планирует охватить как бюджетный сегмент в 500 юаней, так и премиальный в 5000 юаней. REDMI, известный своими доступными и качественными смартфонами, готовится к значительному расширению своего присутствия на рынке. Менеджер по продукту бренда заявил, что компания будет придерживаться двух ключевых ценовых диапазонов. Первый, это диапазон в 500 юаней. Этот шаг направлен на возвращение к истокам бренда - созданию доступных, но качественных устройств для широкой аудитории. А второй, диапазон в 5000 юаней. REDMI планирует выйти на премиальный сегмент, предлагая высокотехнологичные устройства с передовыми характеристиками.

На данный момент линейка REDMI включает в себя: серию REDMI K80 (2500-4500 юаней), REDMI Turbo 4 (2000-2500 юаней), cерию REDMI Note 14 (1000-2000 юаней) и серию REDMI 14 (до 1000 юаней). Особого внимания заслуживает REDMI K80 Pro, выпущенный в ноябре 2024 года. Этот смартфон оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2K OLED-экраном, батареей на 6000 мА*ч и тройной 50-мегапиксельной камерой. Стартовая цена устройства составила 3699 юаней.

Согласно графику выпуска новых моделей, ожидается, что серия REDMI K90 будет представлена в конце 2025 года. Учитывая заявленные амбиции бренда, можно предположить, что цена на REDMI K90 Pro может превысить ожидания пользователей, возможно, приблизившись к заявленному диапазону в 5000 юаней. P.S. На момент написания статьи, 1 юань - 13 руб. 50 коп.