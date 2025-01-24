Ранее на Weibo появились фотографии неизданного складного смартфона (OPPO Find N5).

Вчера в китайской социальной сети Weibo произошёл инцидент, который вызвал большой резонанс в интернет-сообществе. Пользователь по имени Чэнь Чжэнем опубликовал изображение неанонсированного смартфона OPPO, что привлекло внимание многих пользователей. Сегодня, 24 января, компания OPPO официально отреагировала на данную ситуацию. Юридический отдел OPPO выступил с заявлением через официальный аккаунт в Weibo.

В своём заявлении OPPO подчеркнула следующие ключевые моменты:

1. Компания заключает строгие соглашения о конфиденциальности со всеми сотрудниками и партнёрами.

2. Демонстрация или использование невыпущенных продуктов без соответствующего разрешения является серьёзным нарушением требований конфиденциальности.

3. OPPO начала внутреннее расследование и намерена привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Представители OPPO подчеркнули важность информационной безопасности и соблюдения бизнес-этики для всех участников рынка. Компания призвала партнеров, СМИ и специалистов отрасли совместно поддерживать здоровый и справедливый рыночный порядок, уважать права предприятий и избегать юридических рисков. Другой блогер прокомментировал ситуацию, отметив, что подобные нарушения договора необходимо пресекать, независимо от того, получает ли компания выгоду от такой утечки. По его мнению, это несправедливо по отношению к другим блогерам, соблюдающим соглашения о конфиденциальности, и может подорвать доверие к компании.