Apple утверждает, что их ремешки изготовлены из фторэластомера, а в иске утверждается, что они скрыли присутствие опасных веществ.

Компания Apple оказалась в центре обсуждения, связанного с использованием потенциально опасных химических веществ в ремешках для своих умных часов. Недавно в Северном округе Калифорнии был подан коллективный иск, обвиняющий технологического гиганта в продаже ремешков для Apple Watch, содержащих высокие уровни так называемых "вечных химикатов" - пер- и полифторалкильных веществ (PFAS). Иск касается трёх популярных моделей ремешков: стандартный спортивный ремешок, ремешок Ocean и спортивный ремешок Nike. Все эти ремешки, по заявлению Apple, изготовлены из фторэластомера. Однако истцы утверждают, что компания скрыла присутствие в них опасных PFAS.

PFAS широко используются в различных потребительских товарах благодаря своим водо- и жироотталкивающим свойствам. Однако эти химические соединения вызывают серьёзную обеспокоенность у медиков и экологов. Они крайне медленно разлагаются в окружающей среде, сохраняясь десятилетиями. Также они способны накапливаться в организме человека и повышают риск развития рака. Кроме того, могут подавлять иммунную систему и потенциально опасны для развития плода. Ношение ремешка с PFAS в непосредственном контакте с кожей в течение длительного времени увеличивает риск проникновения этих веществ в организм.

Коллективный иск опирается на исследование, проведённое учëными из Университета Нотр-Дам. В декабре прошлого года они опубликовали результаты, показывающие повышенное содержание PFAS в ремешках многих популярных фитнес-трекеров и умных часов, включая продукцию Apple. Хотя в исследовании не указывались конкретные модели протестированных ремешков, упоминались продукты Apple и Apple/Nike. На данный момент неясно, были ли исследованы именно те три модели ремешков, которые фигурируют в иске. Истцы утверждают, что Apple должна была знать о потенциальной опасности PFAS и не допускать их использования в своей продукции. Они ссылаются на документ 2022 года, в котором компания обязалась постепенно отказаться от PFAS в своих изделиях. Однако, по мнению истцов, это обещание не информировало потребителей о том, какие конкретно продукты содержат вредные вещества.