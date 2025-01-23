Также подтверждается наличие быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной быстрой зарядку мощностью 50 Вт.

В феврале 2025 года компания OPPO готовится представить миру свой новый складной смартфон Find N5, который обещает стать самым тонким устройством в своём классе. Ранее Лю Цзоху, директор по продукции OPPO, анонсировал выпуск этого инновационного гаджета в социальных сетях. А недавно, появилось сообщение о том, что OPPO Find N5 и его спутниковая версия успешно прошли сертификацию 3C. Это подтверждает, что устройства будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Согласно всё той же сертификации, ëмкость аккумулятора составит 5475 мА*ч с типичным значением 5600 мА*ч, что весьма неплохо для складного смартфона.

Но одной из главных особенностей OPPO Find N5 станет его невероятно тонкий корпус. По предварительным данным, толщина устройства в разложенном виде составит около 4 мм, что примерно вдвое меньше диаметра обычного карандаша. Для сравнения, предыдущая модель OPPO Find N3 имела толщину 11,7 мм в сложенном виде и 5,8 мм в разложенном. Текущий рекордсмен рынка, Honor Magic V3, может похвастаться толщиной 9,2 мм в сложенном и 4,35 мм в разложенном состоянии. Помимо впечатляющих габаритов, OPPO Find N5 будет обладать улучшенной водонепроницаемостью. Ожидается, что это будет единственный складной флагман на рынке с полноценной защитой по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

Что касается других характеристик, OPPO Find N5 получит обновлённый дисплей. Основной и дополнительный экраны будут иметь диагональ 8 дюймов, разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Устройство будет работать на новейшей операционной системе Android 15 с фирменным интерфейсом ColorOS 15. Интересно, что OPPO планирует выпустить две версии Find N5. Обычная модель будет оснащена "упрощённой версией" чипсета Snapdragon 8 Elite, в то время как спутниковая версия получит полноценный Snapdragon 8 Elite.