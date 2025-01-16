Также благодаря базе данных, стало известно, что он имеет аккумулятор ёмкостью 5475 мАч.

В следующем месяце, феврале, в Китае состоится официальная презентация одного из самых ожидаемых устройств года - складного телефона Oppo Find N5. Это новое поколение складных смартфонов от Oppo обещает принести несколько значительных улучшений по сравнению с предшественником, Find N3, который был представлен в 2023 году. Хотя Oppo начала раскрывать некоторые технические подробности N5, но дизайн устройства всё ещё не был точно известен. Однако, благодаря утечке изображения в китайских социальных сетях, можно взглянуть на заднюю панель устройства.

На изображении виден Find N5 в чехле, но уже можно заметить круглый модуль камеры, аналогичный тем, которые используются в последних моделях серии Find. В этом модуле размещены три камеры, отверстие для микрофона и светодиодная вспышка. Номер IMEI 867775079874260, указанный на задней панели телефона, соответствует номеру модели «PKH120» в базе данных IMEI. Ранее эта модель была замечена в базе данных UFCS Китая и считалась вариантом Find X8 Mini, но теперь стало понятно, что это относилось к данному складному смартфону. Согласно листингу, PKH120 оснащён аккумулятором ёмкостью 5475 мА*ч (номинальное значение), что предполагает маркетинговое значение около 5600 мА*ч. Еще одной значительной особенностью Find N5 является то, что это будет первый в мире складной телефон с чипсетом Snapdragon 8 Elite. Кроме того, радиосертификация показала, что устройство будет поддерживать спутниковую связь, хотя существует и вариант без этой функции - PKH110.