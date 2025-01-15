Недавно компания Nubia официально представила свой второй складной телефон, Nubia Flip 2, на японском рынке. Это обновление появилось раньше, чем ожидалось, поскольку первое поколение Nubia Flip было выпущено всего лишь в апреле прошлого года. Новая модель получила несколько заметных улучшений по сравнению с предшественником.
Одним из самых значительных изменений в Nubia Flip 2 является новый внешний экран. Если в первом Flip использовался круглый экран, то в новой модели он заменён на более традиционный прямоугольный 3-дюймовый дисплей с разрешением 422 x 682 пикселей. Этот новый экран позволяет быстро получать доступ к часто используемым приложениям и уведомлениям без необходимости раскладывать телефон. Основной экран Nubia Flip 2 по-прежнему представляет собой 6,9-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Сверху экрана расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера, идеальная для селфи и видеозвонков. На задней панели телефона установлена система из двух камер: основной датчик имеет разрешение 50 МП, а также есть 2-мегапиксельный датчик глубины для добавления размытия фона к портретным фотографиям.
Под корпусом Nubia Flip 2 установлен чипсет MediaTek Dimensity D7300X, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Хотя эта комбинация не сделает телефон чемпионом по скорости, она обеспечит плавную производительность для большинства повседневных задач. К сожалению, Nubia Flip 2 по-прежнему работает на Android 14, и на сайте нет упоминания о политике обновления операционной системы, что вызывает некоторые вопросы. Телефон оснащен аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч, который в паре с быстрой зарядкой может восстановить заряд до 100% всего за 55 минут.
Прочность — ещё одна область, где Nubia Flip 2 показывает не впечатляющие результаты. Телефон имеет водостойкость IPX2 и пылезащиту IP4X, что означает, что он может выдерживать лёгкие брызги и пыль. Для дополнительной безопасности включены функции распознавания лиц и отпечатков пальцев. Nubia Flip 2 пока доступен только в Японии и за единственный вариант 6/128 ГБ просят 64 080 йен (приблизительно 42 000 рублей). Телефон предлагается в чёрном, белом и синем цветах.