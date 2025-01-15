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СтарыйДед
Nubia представила вторую версию своего складного смартфона - Nubia Flip 2
Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity D7300X, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Недавно компания Nubia официально представила свой второй складной телефон, Nubia Flip 2, на японском рынке. Это обновление появилось раньше, чем ожидалось, поскольку первое поколение Nubia Flip было выпущено всего лишь в апреле прошлого года. Новая модель получила несколько заметных улучшений по сравнению с предшественником.

Одним из самых значительных изменений в Nubia Flip 2 является новый внешний экран. Если в первом Flip использовался круглый экран, то в новой модели он заменён на более традиционный прямоугольный 3-дюймовый дисплей с разрешением 422 x 682 пикселей. Этот новый экран позволяет быстро получать доступ к часто используемым приложениям и уведомлениям без необходимости раскладывать телефон. Основной экран Nubia Flip 2 по-прежнему представляет собой 6,9-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Сверху экрана расположена 32-мегапиксельная фронтальная камера, идеальная для селфи и видеозвонков. На задней панели телефона установлена система из двух камер: основной датчик имеет разрешение 50 МП, а также есть 2-мегапиксельный датчик глубины для добавления размытия фона к портретным фотографиям.

Под корпусом Nubia Flip 2 установлен чипсет MediaTek Dimensity D7300X, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Хотя эта комбинация не сделает телефон чемпионом по скорости, она обеспечит плавную производительность для большинства повседневных задач. К сожалению, Nubia Flip 2 по-прежнему работает на Android 14, и на сайте нет упоминания о политике обновления операционной системы, что вызывает некоторые вопросы. Телефон оснащен аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч, который в паре с быстрой зарядкой может восстановить заряд до 100% всего за 55 минут.

Прочность — ещё одна область, где Nubia Flip 2 показывает не впечатляющие результаты. Телефон имеет водостойкость IPX2 и пылезащиту IP4X, что означает, что он может выдерживать лёгкие брызги и пыль. Для дополнительной безопасности включены функции распознавания лиц и отпечатков пальцев. Nubia Flip 2 пока доступен только в Японии и за единственный вариант 6/128 ГБ просят 64 080 йен (приблизительно 42 000 рублей). Телефон предлагается в чёрном, белом и синем цветах.

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