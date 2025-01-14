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СтарыйДед
Опубликован рейтинг пятнадцати самых продаваемых мобильных телефонов за первую неделю 2025 года
Лидирующие позиции занимают два iPhone 16-ой серии.

С началом 2025 года наблюдается значительное увеличение конкуренции на рынке мобильных телефонов, что отражается в последних данных о продажах. Несмотря на стабильные показатели продаж iPhone, другие производители также активно борются за долю рынка.

Недавно опубликованные данные показывают, что в первую неделю 2025 года (с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года) моделью с наибольшим объëмом продаж стала iPhone 16 Pro Max, следом за которой идёт iPhone 16 Pro от Apple. Эти флагманские модели, несмотря на свою недешевую цену, продолжают занимать ведущие позиции на рынке. Однако стоит отметить, что предзаказы на iPhone 16 Pro и Pro Max оказались ниже ожиданий. По данным от сентября 2024 года, объëм предзаказов на эти модели был на 27% и 16% ниже, соответственно, по сравнению с предзаказами на iPhone 15 Pro и Pro Max в прошлом году.  Одной из ключевых причин снижения спроса на эти модели является отсутствие сразу доступных новых интеллектуальных функций Apple Intelligence, которые будут вводятся поэтапно, начиная с октября 2024 года и продолжаясь уже в текущем году. Эта задержка, вероятно остудила пыл покупателей в отношении Pro и Pro Max моделей. 

На третьем месте в рейтинге продаж находится Nova 13 от Huawei, который уже несколько недель подряд находится в тройке лидеров. Это указывает на то, что Huawei также активно участвует в борьбе за рыночную долю. В топ-15 моделей продаж, помимо Apple и Huawei, также входят модели от OPPO, Vivo, Honor и REDMI. Список включает такие модели как OPPO A3x, Vivo Y37, Honor X60, Huawei Mate 70, и другие. Большинство этих моделей представляют собой продукты среднего и бюджетного сегмента, что отражает текущую тенденцию розничных поставок мобильных телефонов, где, кроме iPhone, преобладают относительно дешевые устройства. 

#apple #iphone #huawei #honor #oppo #vivo #redmi #iphone 16 #iphone 16 pro #nova
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