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СтарыйДед
ASUS представила ноутбуки ZenBook 14 2025 AI и ZenBook 14 Dual Screen 2025
Zenbook 14 Dual Screen 2025 имеет пять режимов работы: водопадный режим, портретный режим, режим совместного использования, режим ноутбука и режим виртуальной клавиатуры.

На недавно прошедшем мероприятии CES 2025, компания ASUS впервые представила свою новую линейку продуктов, которые революционизируют мир мобильных устройств и искусственного интеллекта. Главными героями этого мероприятия стали ультратонкие и мощные ноутбуки ASUS ZenBook 14 2025 AI и ASUS ZenBook 14 Dual Screen 2025, оба из которых оснащены процессорами Intel Core Ultra второго поколения.

ASUS ZenBook 14 2025 AI отличается тонкостью и лёгкостью, с весом всего около 1,19 кг и толщиной 13,9 мм. Этот ноутбук имеет процессор Intel Core Ultra 9 285H, который использует передовой 3-нм техпроцесс с низким энергопотреблением и новой технологией планирования потоков Intel. Этот процессор оснащён 16 ядрами и 16 потоками, а также встроенным механизмом искусственного интеллекта NPU, обеспечивающим общую вычислительную мощность искусственного интеллекта до 99 TPOS.

Ноутбук также оснащён премиум-класса OLED-экраном с разрешением 2,8K, частотой 120 Гц, 100% широкой цветовой гаммой кинематографического класса P3 и высокой контрастностью. Кроме того, имеется высокочастотная память LPDDR5X 7467 МГц ёмкостью 32 ГБ и высокоскоростное хранилище PCIe 4.0 ёмкостью до 1 ТБ. Встроенный аккумулятор ёмкостью 75 Вт*ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Корпус выполнен методом цельного формования с ЧПУ и доступен в двухцветных вариантах: Glacier Silver/Night Sky Blue. Полный набор интерфейсов, включая два разъëма Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, USB-A и разъëмы для наушников 3,5 мм. 

ASUS ZenBook 14 Dual Screen 2025 представляет собой передовое решение для мультитаскинга, оснащённое двумя 14-дюймовыми сенсорными OLED-экранами премиум-класса с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц. Эти экраны обеспечивают почти 20-дюймовое сверхширокое поле зрения, охватывая 100% широкую цветовую гамму P3, отображая 1 миллиард цветов и имея такую же сверхвысокую контрастность. Ноутбук поддерживает пять режимов работы: водопадный режим, портретный режим, режим совместного использования, режим ноутбука и режим виртуальной клавиатуры. Съëмная бесшумная Bluetooth-клавиатура обеспечивает ещё больше комфорта и производительности. Ноутбук оснащён высокочастотной памятью LPDDR5X 7467 МГц емкостью 32 ГБ и высокоскоростным хранилищем PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ. Архитектура рассеивания тепла ASUS Bingfeng повышает эффективность рассеивания тепла и общую производительность до 35 Вт. 

Чтобы удовлетворить потребности пользователей в эпоху искусственного интеллекта, ASUS представил интеллектуального помощника AI «Xiaoshuo Knows». Этот помощник реализует взаимодействие на естественном языке на основе технологии больших моделей на стороне терминала и предоставляет такие функции AIGC, как рисование AI и распознавание изображений AI. Xiaoshuo Knows обеспечивает удобное управление программным и аппаратным обеспечением, настройку параметров компьютера и планирование фоновых программ, значительно повышая эффективность работы.

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