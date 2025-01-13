Также Xiaomi MIX Flip 2 использует комбинацию 50-мегапиксельной 1/1,5-дюймовой основной камеры и 50-мегапиксельного 1/2,76-дюймового сверхширокоугольного обьектива.

В начале 2025 года инсайдер Digital Chat Station раскрыл несколько ключевых деталей о будущем складном смартфоне от Xiaomi - MIX Flip 2. Утверждается, что он будет обладать чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и будет поддерживать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Новый смартфон будет оборудован основным складным LTPO OLED-экраном с диагональю 6,85 дюймов и разрешением 1,5K. Помимо этого, устройство будет иметь гиперболоидный внешний экран, который позволит пользователям управлять виджетами, камерой и отвечать на сообщения без необходимости разворачивать телефон. Система обработки изображений в Xiaomi MIX Flip 2 претерпит некоторые изменения. В новой модели будет комбинация 50-мегапиксельной основной камеры и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, но, в отличие от предшественника, она не будет оснащена телеобъективом. Это решение может быть компромиссом между качеством изображения и компактностью устройства.

Одним из значительных улучшений станет поддержка беспроводной зарядки, которая отсутствовала в стандартной модели MIX Flip. Кроме того, Xiaomi MIX Flip 2 получит сертификацию водонепроницаемости и пыленепроницаемости IPX8, что делает его более устойчивым к воздействию окружающей среды. Ёмкость аккумулятора в новом смартфоне ожидается в диапазоне 5600-5700 мА*ч, что значительно превышает 4780 мА*ч у предыдущей модели. При этом корпус Xiaomi MIX Flip 2 будет тоньше и легче, превзойдя толщину 7,6 мм и вес 192 г предшественника. Это достижение станет возможным благодаря оптимизации дизайна и материалов. Кроме того, устройство будет оснащено NFC и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Согласно источникам, Xiaomi MIX Flip 2 планируется выпустить в первой половине 2025 года.