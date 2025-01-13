Ожидается, что он получит серьëзные обновления функций искусственного интеллекта.

В 2024 году компания Vivo достигла значительных успехов на рынке мобильных телефонов, и это только начало их амбициозных планов. Помимо развития линейки смартфонов, Vivo также сосредоточится на создании других инновационных продуктов, среди которых особое внимание привлекает флагманский планшет Vivo Pad 4 Pro.

Согласно информации от надёжных источников, Vivo готовит к выпуску свой новый флагманский планшет Vivo Pad 4 Pro. Это устройство будет оснащено мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400, который уже используется в флагманских смартфонах Vivo X200 и Oppo Find X8 Pro. Такой выбор процессора говорит о высоких ожиданиях относительно производительности и функциональности нового планшета. Учитывая тенденции развития технологий и предыдущие достижения Vivo, можно ожидать, что Vivo Pad 4 Pro будет иметь серьёзные обновления функций искусственного интеллекта. Процессор Dimensity 9400, который будет использован в этом планшете, позволит реализовать сложные AI-функции. Кроме того, планшет, вероятно, будет оснащён большим дисплеем с высокой частотой обновления (по слухам, 13 дюймов и 144 Гц) и мощным аккумулятором ёмкостью около 12 000 мА*ч.

В связи с тем, что о Vivo Pad 4 Pro нет подробностей, стоит вспомнить о текущем флагманском планшете Vivo Pad 3 Pro, который был представлен в марте прошлого года. Он отличается мощным чипсетом Dimensity 9300, 13-дюймовым экраном с разрешением 3,1K и частотой 144 Гц. Экран этого планшета также оснащён двойным HDR-модулем и панорамной акустической системой с 8 динамиками. Кроме того, Vivo Pad 3 Pro поддерживает функции создания заметок с помощью искусственного интеллекта (AI) и совместного использования связи и удалённого управления ПК. Vivo известна своей приверженностью к поддержке своих устройств. Обычно, устройства Vivo получают 2 года обновлений ОС Android и 3 года обновлений безопасности. Флагманские модели, такие как серия Vivo X, могут рассчитывать на более продолжительную поддержку, что также можно ожидать и от Vivo Pad 4 Pro.