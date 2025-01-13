На данный момент самым тонким складным устройством является Honor Magic V3, толщина которого в разложенном виде и 4,35 мм.

Утром 13 января директор по продукции OPPO и основатель OnePlus Лю Цзоху сделал объявление в социальных сетях, заявив, что самый тонкий в мире складной флагман, OPPO Find N5, будет доступен уже в феврале. Этот анонс сопровождался изображением смартфона, которое даёт представление о тонкости нового устройства.

На опубликованном изображении видно, что толщина OPPO Find N5 после раскладывания составляет примерно половину карандаша. Учитывая, что диаметр поперечного сечения карандаша обычно составляет около 7–8 мм, это означает, что толщина Find N5 будет примерно равна 3,5–4 мм. Это действительно неплохо для мобильного телефона со складным экраном. Для сравнения, предыдущая модель OPPO Find N3, представленная в октябре прошлого года, имеет толщину 11,7 мм в сложенном виде и 5,8 мм в разложенном. Самым тонким складным экраном с таким экраном на данный момент является Honor Magic V3, с толщиной 9,2 мм в сложенном виде и 4,35 мм в разложенном. Утверждение Лю Цзоху о том, что Find N5 является самым тонким складным флагманом, подразумевает, что его толщина в разложенном виде должна быть меньше 4,35 мм, что делает обновление от Find N3 до Find N5 одним из самых значительных в истории.

Кроме своей исключительной тонкости, OPPO Find N5 также впечатляет своим дизайном. Судя по фотографиям, устройство использует среднюю рамку из полированного металла, что получило высокую оценку многих пользователей. Предполагается, что материалом, скорее всего, будет титан, который не только повышает прочность корпуса, но и снижает вес. Это означает, что самый тонкий в мире складной флагман будет не только лёгким, но и достаточно прочным. OPPO Find N5 также будет иметь корпус с защитой IPX8, что обеспечит защиту от воды и пыли. Устройство, вероятно, будет представлено в Китае до китайского Нового года, что делает его одним из самых ожидаемых релизов в первой половине 2025 года.