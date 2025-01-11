Версии отличаются даже в том, что экран POCO X7 5G защищëн Gorilla Glass Victus 2, а версия Pro использует Gorilla Glass 7i.

В начале 2025 года Xiaomi порадовала своих поклонников запуском новой серии смартфонов POCO X7 на глобальном рынке, которая включает две основные модели: POCO X7 5G и POCO X7 Pro 5G. Для истинных фанатов бренда была выпущена также ограниченная серия POCO X7 Pro 5G Iron Man, которая выделяется своим уникальным дизайном и ограниченной доступностью на глобальном рынке.

Одной из главных особенностей обеих моделей является их 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K. Его частота обновления до 120 Гц обеспечивает достаточно плавную отзывчивость интерфейса, а благодаря технологии HDR10+ получаются достаточно яркие и насыщенные цвета. При этом его высокая пиковая яркость делает использование смартфонов комфортным даже при ярком солнечном свете. Кроме того, POCO X7 Pro 5G использует защитное стекло Gorilla Glass 7i, которое обеспечивает защиту от повреждений, в то время как POCO X7 5G защищён Gorilla Glass Victus 2. Это делает оба устройства более устойчивыми к царапинам и падениям.

Камеры в новых моделях POCO X7 также заслуживают отдельного внимания. Основная камера на 50 мегапикселей, оснащенная оптической стабилизацией изображения (OIS) и датчиком Sony IMX882, позволяет делать четкие и детализированные снимки даже в условиях плохого освещения. Сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей расширяет возможности фотографирования, позволяя захватывать больше деталей в кадре. Передняя камера с 20-мегапиксельным датчиком обеспечивает отличное качество селфи, а в версии POCO X7 Pro 5G имеется дополнительный 2-мегапиксельный макро-объектив, который позволяет делать красивые крупные планы.

Обе модели работают на базе новой операционной системы HyperOS 2 от Xiaomi, построенной на Android 15. Это обеспечивает не только современный интерфейс, но и улучшенную производительность. POCO X7 5G оснащён чипсетом Dimensity 7300, в свою очередь, POCO X7 Pro 5G использует более мощный чипсет Dimensity 8400, что делает его идеальным выбором для требовательных пользователей. Что касается автономности, то POCO X7 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 5110 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. А POCO X7 Pro 5G имеет ещё более мощный аккумулятор с ёмкостью в 6550 мА*ч и быстрой зарядкой 90 Вт.

Что касается цены, версия POCO X7 5G с конфигурацией 8 ГБ + 245 ГБ стоит 249 долларов США, а версия 12 ГБ + 512 ГБ — 299 долларов США. При этом POCO X7 Pro 5G с конфигурацией 8 ГБ + 256 ГБ стоит 329 долларов США, а версия 12 ГБ + 512 ГБ — 459 долларов США. Также стоит уточнить, что стандартная версия использует тип памяти LPDDR4x, а версия Pro обновлена до памяти LPDDR5x и хранилища UFS 4.0. И есть ещё одно отличие, но уже зависящее от региона выпуска. На индийском рынке обе модели соответствуют рейтингу защиты от воды и пыли IP66/IP68/IP69, а глобальная версия имеет рейтинг IP68.