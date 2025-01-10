При этом селфи-камера получит разрешение 24 МП.

В начале января 2025 года инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о будущем смартфоне Apple - iPhone 17 Pro. Информация, которой он поделился, касалась его системы камер. Инсайдер сообщил, что основная камера сохранит разрешение в 48 мегапикселей с размером сенсора 1/1,3 дюйма, без дополнительного увеличения. Однако, это не означает отсутствие улучшений. Сверхширокоугольный и перископический телеобъективы также будут иметь разрешение 48 мегапикселей, а перископ поддержит 5-кратный оптический зум, что существенно расширит творческие возможности фотографов. Кроме того, в основной камере и телеобъективе будут использованы гибридные линзы из стекла и пластика GP, известные своим высоким оптическим качеством. Передняя камера получит значительное обновление, с увеличением разрешения до 24 мегапикселей, что сделает селфи-фотографии ещё более детальными и качественными.

Помимо впечатляющих фотографических возможностей, iPhone 17 Pro будет оснащён целым рядом аппаратных инноваций. Новый телефон впервые получит чип Apple A19 Pro, созданный на основе 3-нм техпроцесса TSMC. С ростом популярности приложений искусственного интеллекта и других ресурсоëмких программ, важность большого объëма оперативной памяти становится всё более заметной. Серия iPhone 17 Pro будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что является самым большим объёмом Apple на сегодняшний день.

Apple также впервые будет использовать в iPhone 17 Pro собственные чипы Bluetooth и Wi-Fi. Эти чипы разработаны для повышения производительности и стабильности соединения, обеспечивая более надёжное и быстрое взаимодействие с другими устройствами. Также и дизайн корпуса iPhone 17 Pro претерпит изменения. Верхняя часть корпуса будет изготовлена из алюминиевого сплава, а нижняя часть - из стекла. Это сочетание материалов обеспечит как прочность, так и элегантный внешний вид.