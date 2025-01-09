Скорее всего, данное устройство будет представлено уже в феврале.

9 января появилась интересная информация о новом смартфоне от компании Realme – Realme Neo 7 SE. Это новое устройство позиционируется как модель среднего класса, но при этом обладает несколькими интересными характеристиками, которые делают его привлекательным для широкого круга пользователей.

Согласно словам инсайдера, Realme Neo 7 SE будет оснащён прямым экраном с разрешением 1,5K (2780x1264 пикселей) на 6,78 дюймов. Кроме того, устройство имеет пластиковую среднюю рамку, что отличает его от некоторых других моделей. В плане производительности, Realme Neo 7 SE будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8400 Max, который является мощным и энергоэффективным чипом, подходящим для моделей среднего класса. Одной из ключевых особенностей Realme Neo 7 SE является его большая батарея ёмкостью 7000 мА*ч. Эта батарея обеспечивает длительную автономную работу устройства, включая до 23 часов непрерывного воспроизведения видео и 14 часов видеозвонков. Помимо этого, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Система камер Realme Neo 7 SE также стоит внимания. Устройство оснащено двойной камерой, где основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и использует сенсор IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Это обеспечивает высокое качество фотографий, особенно в условиях низкой освещённости. Селфи-камера имеет разрешение 16 мегапикселей, что в принципе достаточно для качественных селфи. Realme Neo 7 SE также включает в себя несколько дополнительных функций, которые повышают его привлекательность. Среди них короткофокусный оптический сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей, и поддержка 5G сетей со скоростями до 25 Гбит/с. При этом устройство не имеет слота для карты памяти microSD. Согласно имеющейся информации, Realme Neo 7 SE планируется выпустить в продажу в феврале. Это будет один из нескольких новых смартфонов, которые компания Realme представит в этом году, включая модели с большими батареями и различными мобильными платформами.

Кроме того, утверждается, что компания работает над пока неизвестными смартфонами. Один из них с изогнутым экраном с разрешением 1,5K и чипсетом Snapdragon 8 Elite. Скорее всего, он будет использовать металлическую среднюю рамку + стеклянный корпус. Другой смартфон от Realme также с прямым экраном 1,5K, но при этом в нём используется чипсет Dimensity 9400+. Оба этих смартфона могут использовать батарею с большой ёмкостью + решение для сверхбыстрой зарядки.