Они будут выпущены в первой половине 2205 года совместно со складным смартфоном OPPO Find N5.

В последнее время мир смарт-устройств переживает значительный скачок в развитии, и компания OPPO не остаётся в стороне. Недавно Министерство промышленности и информационных технологий официально показало умные часы серии OPPO WATCH X2, которые обещают стать одним из самых ожидаемых релизов в сфере носимой электроники. По словам различных источников, OPPO WATCH X2 будут предложены в двух различных дизайнах циферблата и трёх различных моделей. Это разнообразие позволит пользователям выбрать вариант, идеально подходящий их личному стилю и предпочтениям. Кроме того, суббренд OPPO - OnePlus - также анонсировал выпуск двух новых моделей умных часов, которые дополнят линейку продуктов компании.

Умные часы OPPO WATCH X2 пройдя сертификацию под кодовым названием «OWW251», демонстрируют неплохие технические характеристики. Устройство оснащено круглым экраном и встроенным аккумулятором ёмкостью 631 мА*ч. Также стало известно о наличии проводную зарядку мощностью 10 Вт. Одним из ключевых моментов является поддержка карт eSIM от операторов China Mobile и China Unicom, что делает эти часы ещё более удобными для пользователей. Кроме того, OPPO WATCH X2 работают под управлением операционной системы Android, обеспечивая широкие возможности по настройке и интеграции с другими устройствами.

OPPO WATCH X2 не только стильны, но и богаты функциями, связанными со здоровьем и фитнесом. Они поддерживают ЭКГ с возможностью 60-секундной проверки здоровья, измерение температуры на запястье, обнаружение движения, GPS и NFC. Высокая пыле- и водонепроницаемость делает эти часы идеальным выбором для активных пользователей. Согласно данным, данные умные часы будут выпущены совместно с мобильным телефоном со складным экраном OPPO Find N5. Ожидается, что оба устройства появятся на рынке в первом квартале 2025 года.