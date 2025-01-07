Это станет возможно во второй половине 2025 года, если будет решена текущая проблема с поставками.

По сообщениям, полученным от инсайдера Digital Chat Station, стало известно, что бренды OPPO и OnePlus ещё не перешли к массовым закупкам одноточечных ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев. На данный момент, эта технология в основном используется в топовых моделях смартфонов. Однако, если проблемы с поставками будут решены во второй половине года, то тогда не только модели высокого класса будут полностью оснащены этой технологией, но и модели среднего ценового сегмента.

Технология разблокировки отпечатков пальцев под экраном делится на три основные категории: короткофокусная, ультратонкая оптическая и ультразвуковая. Ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев работает на принципе излучения ультразвуковых сигналов через датчик под экраном. Эта технология отличается несколькими ключевыми преимуществами: высокой устойчивостью к воде и загрязнениям, высокой скоростью распознавания, хорошей проникающей способностью и высоким уровнем безопасности. Многие ультразвуковые датчики оснащены технологией, которая анализирует характеристики, такие как пульс, температура и текстура кожи, чтобы гарантировать, что распознаются только подлинные отпечатки пальцев.

С развитием технологий и оптимизацией цепочки поставок, ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев постепенно переходит от флагманских эксклюзивов к большему количеству моделей. В этом году количество флагманских телефонов, использующих эту технологию, установило новый рекорд. Например, vivo X200 Pro, Xiaomi 15/Pro, Honor Magic7/Pro, OnePlus 13, iQOO 13 и Realme GT7 Pro уже оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев. Кроме того, некоторые модели среднего класса, такие как Redmi K80/Pro, серия iQOO Neo10 и Honor 300 Ultra, также начали использовать ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца. Это указывает на то, что в будущем, по мере дальнейшего снижения затрат и развития технологий, ультразвуковое распознавание отпечатков пальцев станет стандартной функцией большего числа смартфонов.