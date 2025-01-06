Данный патент заявляет о том, что несколько пользователей одновременно могут смотреть контент, не мешая друг другу.

Информация об интеллектуальной собственности показала, что Huawei недавно опубликовала патент на «Методы обработки аудио и видео для устройств со складными экранами». Этот инновационный метод позволяет одновременно просматривать контент на разных экранах без взаимного вмешательства. В полусложенном виде электронное устройство отображает первый контент на первом экране и выводит звук первого контента через первое устройство вывода звука, которое может быть либо направленным звукоизлучающим блоком, либо наушником. Одновременно, на втором экране отображается второй контент, а звук второго контента выводится через второе устройство вывода звука, также представляющее собой направленный звукоизлучающий блок или наушник. Первый и второй блоки направленного звука ориентированы в направлениях, соответствующих светоизлучающим поверхностям первого и второго экранов соответственно. Это позволяет нескольким пользователям одновременно просматривать контент без помех, повышая комфорт взаимодействия с устройством.

Хотя общий темп роста китайского рынка мобильных телефонов со складными экранами замедлился в третьем квартале 2024 года, с поставками всего 2,23 миллиона единиц (что на 13,6% больше в годовом исчислении по сравнению с предыдущими кварталами), Huawei продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Компания, удерживающая первое место на китайском рынке в течение пяти лет подряд, не только сохранила устойчивую тенденцию роста, но и заняла 41% общей доли рынка, согласно последним данным опроса. Особенно заметно доминирование Huawei в элитном ценовом сегменте, где мобильные телефоны со складными экранами стоят более 10 000 юаней (около 135 000 рублей). Здесь Huawei лидирует с долей 85%, значительно опережая других производителей.

Одним из ключевых факторов успеха Huawei стала презентация смартфона Mate XT, первого в мире устройства с тройным складным экраном. Этот смартфон, складывающийся в двух местах, позволяет увеличить размер раскрываемого экрана до 10 дюймов, что значительно больше существующих на рынке вариантов. Mate XT уже предзаказали более шести миллионов пользователей, что говорит о высоком спросе на инновационные продукты Huawei. За Huawei на китайском рынке складных смартфонов следуют Honor и Xiaomi. Honor, бывшая дочерняя компания Huawei, обеспечила себе долю рынка в 21,9%, а Xiaomi заняла третье место с долей 17,2%. Samsung, несмотря на свою доминирующую позицию на мировом рынке смартфонов, занимает относительно меньшую долю китайского рынка складных устройств — 7,7%.