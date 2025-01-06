Кроме того, устройство прошло сертификацию EMVCo, что означает, что оно будет поддерживать функцию NFC.

Запуск официальной французской страницы поддержки Samsung Galaxy A56 – явный сигнал о скором выходе данного смартфона среднего класса. Сертификация EMVCo, подтверждающая наличие NFC, лишь подтверждает это. Его номер модели SM-A566B/DS, где «DS» указывает на поддержку Dual SIM. Основой смартфона станет производительный чипсет Exynos 1580 с максимальной тактовой частотой 2,91 ГГц и графическим ускорителем Xclipse 540. Объём оперативной памяти варьируется от 8 до 12 ГБ, а встроенной – от 128 до 256 ГБ. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7, гарантируя современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс с улучшенной производительностью и новыми функциями.

6,72-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей) и частотой обновления 120 Гц обещает довольно-таки яркую картинку. Дизайн смартфона представляет собой прямой экран с минимальными рамками, но при этом более заметным подбородком. Фронтальная камера размещена в центрированном отверстии вверху экрана, а блок задних камер расположен вертикально на слегка выступающей платформе, имеющей форму таблетки.

Что касается возможностей камер Galaxy A56, то основная камера имеет разрешение 50-мегапикселей. Также имеется дополнительный 12-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельная макрокамера. Для селфи предназначена 12-мегапиксельная фронтальная камера. Ёмкость батареи составит около 5000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Ожидается, что Samsung Galaxy A56 появится уже в первой половине 2025 года.