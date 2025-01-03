Решение проблемы кодирования полярного кода и передовые инновации в приложениях базового сценария 5G.

Корпорация ZTE, один из ведущих глобальных поставщиков решений в области информационно-коммуникационных технологий, получила Золотую награду Китая, высшую награду в области патентов в Китае, за свою революционную технологию в "методе и устройстве обработки данных".

ZTE уже получила в общей сложности 11 золотых наград, 3 серебряные награды и 35 наград за выдающиеся достижения в рамках China Patent Awards. Это делает компанию лидером по количеству китайских патентных наград в отрасли связи. Такие успехи отражают интенсивные инвестиции ZTE в исследования и разработки, а также её постоянное накопление технологических достижений. Одним из ключевых направлений инноваций ZTE является технология 5G. Полярный код, выбранный в качестве метода кодирования для восходящих и нисходящих каналов управления 5G, а также физических каналов вещания, требует значительных улучшений для одновременного обеспечения высокой производительности и низкой сложности. ZTE предложила инновационный метод кодирования и схему согласования скорости для полярных кодов, успешно решая проблемы традиционных полярных кодов. Эта технология значительно повышает гибкость полярных кодов в сетях 5G, позволяя эффективно поддерживать потребности различных типов каналов, битовой длины информации и направлений каналов, обеспечивая при этом высокую надёжность и низкую сложность передачи данных. Она широко применяется в трёх основных сценариях 5G: улучшенная мобильная широкополосная связь (eMBB), массовая машинная связь (mMTC) и сверхнадёжная связь с малой задержкой (URLLC).

По состоянию на первую половину 2024 года, ZTE подала заявки на более чем 91 500 глобальных патентов и накопила 46 000 авторизованных патентов по всему миру. Включая около 5000 патентных заявок в области искусственного интеллекта, совокупное количество зарегистрированных патентов превышает 2000. Это продолжает придавать импульс рыночной конкурентоспособности компании на волне цифрового интеллекта. Отчёт об исследовании основных патентов и стандартных предложений по глобальным стандартам 5G, опубликованный Китайской академией информационных и коммуникационных технологий в сентябре 2024 года, показывает, что ZTE занимает пятое место среди эффективных глобальных семейств патентов. Компания прочно находится в первом эшелоне мировых патентных технологий и является крупным участником и участником глобальных исследований технологий 5G и установления стандартов.