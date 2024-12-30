Предварительные продажи уже начались, а официальная дата запуска — 10 января 2025 года.

30 декабря 2024 года компания Honor официально объявила о запуске своего нового планшета, Honor Tablet X9 Pro. Предварительные продажи этого устройства начнутся уже сегодня, а официальная дата запуска назначена на 0:00 10 января 2025 года по Пекинскому времени.

Honor Tablet X9 Pro оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 685, который представляет собой мобильную платформу бюджетного уровня от Qualcomm. Эта платформа построена с использованием 6-нм процесса TSMC и включает восьмиядерную архитектуру ARM Kryo, где большое ядро основано на архитектуре A73, а малое ядро может достигать частоты до 2,4 ГГц. Графический процессор — это Qualcomm Adreno 610, обеспечивающий стабильную и плавную графику. Планшет оборудован 11,5-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 10:6 и соотношением экрана к корпусу в 86%. Экран поддерживает отображение 1,07 миллиарда цветов, имеет разрешение 2000×1200 пикселей и максимальную частоту обновления 120 Гц.

Также Honor Tablet X9 Pro оснащён 8-мегапиксельной основной камерой с автофокусом (F/2.0) и 5-мегапиксельной фронтальной камерой (F/2.2). Аккумулятор имеет ёмкость 8300 мА*ч и поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Планшет весит 475 грамм, что делает его удобным для ношения, и поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1 для надёжного подключения к сетям и устройствам. Встроенные 4 динамика обеспечивают мощный и насыщенный звук, подходящий для просмотра фильмов или даже использования в качестве переносной колонки. Honor Tablet X9 Pro работает под управлением операционной системы Honor MagicOS, которая оптимизирована для синхронизации аппаратного и программного обеспечения, обеспечивая стабильную и плавную работу устройства

Honor Tablet X9 Pro будет доступен в нескольких вариантах конфигураций: 6 ГБ + 128 ГБ - 1099 юаней (примерно 15 000 рублей); 8 ГБ + 128 ГБ - 1299 юаней (примерно 17 500 рублей); 8 ГБ + 256 ГБ - 1499 юаней (примерно 20 000 рублей).