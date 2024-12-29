Apple будет использоваться экран, предоставленный Samsung Display.

Новости о том, что Apple разрабатывает iPhone со складным экраном, появились уже давно, и последние сообщения зарубежных СМИ позволяют сделать несколько важных выводов о будущем данного устройства. Согласно источникам, включая The Information и The Wall Street Journal, iPhone со складным экраном от Apple будет технически превосходить все другие телефоны со складным экраном, представленные сейчас на рынке.

Этот новый iPhone, вероятно, будет иметь дизайн, аналогичный серии Samsung Galaxy Z. Apple планирует использовать панель, предоставленную Samsung Display, с которой у компании уже есть эксклюзивное соглашение о поставках. Опыт Samsung в производстве складных OLED-панелей будет играть важную роль в разработке этого нового устройства, поскольку Samsung уже является лидером на рынке складных телефонов. Но при этом складной iPhone от Apple будет отличаться более прочным экраном и необычной обработкой складок, что сделает его более практичным и надёжным по сравнению с текущими моделями на рынке.

Однако, несмотря на эти технические преимущества, зарубежные СМИ выражают сомнения относительно годовой цели Apple по производству от 15 до 20 миллионов единиц, считая эту цифру слишком оптимистичной. Производство складного iPhone ожидается начать в 2026 году, и считается, что его выпуск может состояться в том же году. Однако, вопрос о том, сможет ли Apple удивить всех поистине уникальным складным телефоном и оправдать ожидания по продажам, остаётся под вопросом.