Данное устройство поддерживает модели здравоохранения, основанные на искусственном интеллекте и технологиях больших данных.

Сегодня, 27 декабря 2024 года, компания Huawei провела мероприятие — отраслевой саммит по управлению здравоохранением. На этом саммите собрались ключевые фигуры из мира здравоохранения и технологий, включая Сюй Циньсун, директора китайского департамента терминалов Huawei, Чжан Вэй, генерального директора Huawei Sports and Health Corps, Дуань Ин, главного операционного директора Huawei Sports and Health Corps, Ли Чанчжу, директора по безопасности Корпуса спорта и здоровья Huawei, Яо Чэньцзяо, директора общего отделения Третьей больницы Сянъя Центрального Южного университета, и Ван Цзяньпин, бывшего директора Шестой дочерней больницы Университета Сунь Ятсена. Главным событием саммита стало официальное представление нового носимого продукта бренда Huawei Qingyun — Huawei Qingyun H9D20.

Huawei Qingyun H9D20 оснащён технологией многосценарного динамического мониторинга артериального давления, которая теперь доступна в коммерческой сфере. Этот продукт поддерживает 11 функций микрофизического исследования одним касанием, а также функции мониторинга артериального давления, частоты сердечных сокращений и состояния сосудов в сотрудничестве с медицинскими учреждениями. Благодаря этим функциям устройство может точно определить аномальное повышение артериального давления в течение дня, что делает его фактически экспертом по здоровью на запястье.

Кроме того, Huawei Qingyun H9D20 поддерживает модели здравоохранения, основанные на искусственном интеллекте и технологиях больших данных. Эти модели помогают пользователям повысить свою медицинскую грамотность и улучшить здоровье в повседневной жизни. Что касается дизайна, Huawei Qingyun H9D20 предлагает различные дополнительные функции, включая изменение логотипа запуска, циферблаты, различные ремешки для часов и прочее. Все эти опции разработаны профессионалами и соответствуют высоким стандартам оригинального производителя, гарантируя качество и надёжность продукта.

Помимо представления нового носимого продукта, Huawei Qingyun также запустила интеллектуальные медицинские решения, охватывающие все уровни потребностей в управлении здравоохранением. Эти решения предоставляют индивидуальные сервисные схемы от простых сообществ до медицинских учреждений, от управления здоровьем при хронических заболеваниях до активного управления здравоохранением в больницах. Основанные на интеллектуальных устройствах и технологии носимых устройств, эти решения охватывают различные сценарии использования, включая дома, сообщества и больницы.