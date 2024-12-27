Среди основных особенностей: новый процессор Core, около 19 часов времени автономной работы и многое другое.

Недавно был официально анонсирован новый высокопроизводительный ноутбук Redmi Book 16 2025. Этот ноутбук позиционируется как высокопроизводительное, тонкое и лёгкое устройство, способное удовлетворить потребности как геймеров, так и пользователей, требующих высокой производительности.

Одной из ключевых особенностей Redmi Book 16 2025 является новый процессор Intel Core с максимальной производительностью 47 Вт. Этот процессор обеспечивает значительное улучшение в плане вычислительной мощности. Процессорная архитектура, вероятно, будет основана на технологии Meteor Lake, которая уже продемонстрировала свою эффективность в ноутбуках предыдущих моделей, таких как Redmi Book Pro 16 2024, с его 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155H. Кроме того, Redmi Book 16 2025 будет отличаться своим временем автономной работы, которое достигает 19,05 часов. Это стало возможным благодаря интеграции искусственного интеллекта (AI) в систему управления энергопотреблением, что позволяет оптимизировать расход энергии в зависимости от режима работы. Ноутбук также адаптирован к операционной системе ThePaper OS 2 и поддерживает Xiaomi ThePaper Zhilian, что обеспечивает более плавное и эффективное взаимодействие с другими устройствами Xiaomi. Что касается внешнего вида, то корпус выполнен из металла, что обеспечивает прочность и элегантность. Ноутбук относительно тонкий и лёгкий, что делает его удобным для переноски. Толщина корпуса, как и у предыдущих моделей, составляет около 15,9 мм, а вес — примерно 1,68 кг.

Согласно предыдущим новостям, Xiaomi и Redmi будут иметь более чёткое разделение труда в линейках ноутбуков. Xiaomi будет ориентироваться на высококачественные, тонкие и лёгкие ноутбуки, а также на бизнес-атрибуты, в то время как Redmi будет стремиться к высокой производительности, уделяя больше внимания играм и стоимости. Это разделение позволит обоим брендам сосредоточиться на своих сильных сторонах и предложить пользователям более специализированные продукты.