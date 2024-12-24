Кроме того, новый складной смартфон будет иметь водонепроницаемость на уровне IPX8.

23 декабря стало известно из зарубежных СМИ, что международный релиз нового складного смартфона OnePlus Open 2 состоится во второй половине 2025 года, и много вероятно, состоится в июле. Одним из ключевых улучшений станет использование чипсета Snapdragon 8 Elite, который обеспечит высокую производительность и эффективность. Кроме того, OnePlus Open 2 будет поддерживать беспроводную зарядку, чего не было у его предшественника.

OnePlus Open 2 будет отличаться своей тонкостью и лёгкостью. Толщина устройства составит чуть более 9 мм, что делает его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке, заметно тоньше, чем Galaxy Z Fold6. Это достижение станет возможным благодаря тщательно проработанному дизайну и правильному выбору материалов. Новый смартфон также будет оснащён улучшенной защитой от воды на уровне IPX8. Помимо этого, корпус устройства будет более прочным и устойчивым к падениям.

Система камер в OnePlus Open 2 также претерпит значительные изменения. Ожидается, что устройство будет оснащено тройной камерой с основной камерой разрешением до 50 МП. Ещё одним важным аспектом станет увеличение времени автономной работы. Новый смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью до 5700 мА*ч, что существенно больше, чем у предыдущей модели (4805 мА*ч).

OnePlus Open 2, вероятно, будет работать на OxygenOS 15, основанной на Android 15. Это обновление принесёт новые визуальные элементы, функции искусственного интеллекта и другие улучшения. Пользователи также могут рассчитывать на длительную поддержку устройства, поскольку ожидается, что смартфон будет поддерживаться до 2029 года. Но все вышеперечисленные характеристики пока никак официально не подтверждены и могут отличаться от действительности.