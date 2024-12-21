Цвет корпуса будет изменяться в зависимости от температуры окружающей среды.

Недавно компания Realme представила свой новый флагманский смартфон, Realme Neo7, который уже вызвал значительный ажиотаж на рынке. Одной из главных изюминок Realme Neo7 является его аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мА*ч, разработанный совместно с компанией CATL. Этот аккумулятор обеспечивает до трёх дней работы без подзарядки и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Помимо успеха Realme Neo7, компания активно готовится к выпуску своей следующей новинки - Realme 14 Pro+. Вице-президент Realme, Сюй Ци, недавно опубликовал видео, в котором он показал упаковочную коробку нового продукта, намекая на скорый анонс. Realme 14 Pro+ будет оснащён изогнутым экраном 1,5K и четыремя узкими краями толщиной 1,6 мм. Смартфон получит чипсет Snapdragon 7s Gen3, что обеспечит значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Система камер будет включать 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и перископический телеобъектив 50 Мп IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

Но одной из самых интересных особенностей Realme 14 Pro+ станет технология изменения цвета корпуса в зависимости от температуры. При температуре ниже 16 градусов Цельсия задняя панель смартфона будет менять цвет с жемчужно-белого на ярко-синий. Смартфон также будет иметь защиту IP68/69, что превосходит возможности защиты некоторых продуктов более высокого ценового сегмента. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт обеспечит быстрое восстановление энергии батареи.



