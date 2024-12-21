Недавно компания Realme представила свой новый флагманский смартфон, Realme Neo7, который уже вызвал значительный ажиотаж на рынке. Одной из главных изюминок Realme Neo7 является его аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мА*ч, разработанный совместно с компанией CATL. Этот аккумулятор обеспечивает до трёх дней работы без подзарядки и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.
Помимо успеха Realme Neo7, компания активно готовится к выпуску своей следующей новинки - Realme 14 Pro+. Вице-президент Realme, Сюй Ци, недавно опубликовал видео, в котором он показал упаковочную коробку нового продукта, намекая на скорый анонс. Realme 14 Pro+ будет оснащён изогнутым экраном 1,5K и четыремя узкими краями толщиной 1,6 мм. Смартфон получит чипсет Snapdragon 7s Gen3, что обеспечит значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением. Система камер будет включать 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и перископический телеобъектив 50 Мп IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.
Но одной из самых интересных особенностей Realme 14 Pro+ станет технология изменения цвета корпуса в зависимости от температуры. При температуре ниже 16 градусов Цельсия задняя панель смартфона будет менять цвет с жемчужно-белого на ярко-синий. Смартфон также будет иметь защиту IP68/69, что превосходит возможности защиты некоторых продуктов более высокого ценового сегмента. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт обеспечит быстрое восстановление энергии батареи.