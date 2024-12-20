К концу 2025 года ëмкость на 7000 мА*ч может стать стандартом, и появится много новых смартфонов с аккумуляторами около 8000 мА*ч.

В последнее время индустрия смартфонов переживает рост в направлении разработки устройств с более мощными и ëмкими аккумуляторами. Это явление стало особенно заметным после серии объявлений и утечек информации от известных производителей и инсайдеров. 20 декабря известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о потенциальном применении новой кремниево-углеродной батареи высокой плотности ёмкостью около 7700 мА*ч в будущих моделях смартфонов серии Oga, которая включает бренды OPPO, OnePlus и Realme. Это заявление стало ещё одним свидетельством того, что производители мобильных телефонов вступили в так называемую "гонку вооружений" в области аккумуляторов.

В ноябре этого года Digital Chat Station уже сообщал о тестировании аккумулятора ёмкостью 7500 мА*ч, предположительно от Xiaomi, с толщиной корпуса около 9 мм. В начале декабря появились слухи о том, что Honor также готовит новый телефон с аккумулятором ёмкостью 7800 мА*ч, который может стать частью серии Honor X70. Ранее 11 декабря был выпущен Realme Neo 7, оснащённый аккумулятором Titan ёмкостью 7000 мА*ч, разработанным совместно Realme и Ningde New Energy. На следующий день был представлен iQOO Z10 Turbo с батареей той же ёмкости, который ожидается на рынке в 2025 году.

Недавно зарубежные СМИ сообщили о том, что будущий смартфон OnePlus Ace 5V будет оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА*ч и процессором Dimensity 9300+, а его выпуск запланирован на начало следующего года. Кроме того, ожидается, что ёмкость аккумуляторов в новых моделях REDMI Turbo 4 Pro и REDMI K80 Ultra также превысит 7000 мА*ч. Digital Chat Station также сообщил о том, что Realme проводит исследования флагманского аккумулятора следующего поколения с конфигурацией 8000 мА*ч + 80 Вт. Эта тенденция указывает на то, что к концу 2025 года стандартом могут стать аккумуляторы ёмкостью 7000 мА*ч, а появление моделей с ёмкостью около 8000 мА*ч станет не таким редким явлением. Хотя на данный момент нет новостей о смартфонах с аккумуляторами ёмкостью 10 000 мА*ч, это не значит, что такая возможность полностью исключена.