Он также поддерживает водонепроницаемость IPX8 и получит новейшую систему ColorOS 15.

В последнее время в сети активно обсуждаются новости о предстоящем выпуске смартфона OPPO Find N5. Одним из ключевых моментов, на который обратили внимание многие инсайдеры, является камера OPPO Find N5. Смартфон будет оснащён мощным телеобъективом на 50 мегапикселей, который обеспечит высокое качество фотографий даже при значительном увеличении. Кроме того, было упомянуто, что текущий объектив также имеет выпуклую форму, но это не является преувеличением, а скорее свидетельством внимания к деталям в дизайне устройства.

Также появилась информация о процессоре нового смартфона. OPPO Find N5 будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition. Смартфон будет поддерживать водонепроницаемость по стандарту IPX8. Это значит, что OPPO Find N5 сможет выдержать контакт с водой без ущерба для его функциональности. Кроме того, устройство будет предустановлено с новейшей системой ColorOS 15.

При этом ожидается, что OPPO Find N5 сохранит многие практические функции своего предшественника, такие как предварительный просмотр дополнительного экрана, разделение экрана двумя пальцами и свободное наведение. А судя по официальной информации от OPPO, новый смартфон также получит множество новых улучшений для повышения производительности, что сделает работу пользователей более эффективной.

По словам инсайдера Smart Pikachu, семейство OPPO Find ожидает волну обновлений в марте следующего года. В их число входит смартфон со складным экраном OPPO Find N5, OPPO Find X8 Ultra и модель с маленьким экраном. Согласно графику, первым должно появиться устройство с большим складным экраном, а затем — OPPO Find X8 Ultra и мини-версии.