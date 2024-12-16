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СтарыйДед
Глобальные версии смартфона Xiaomi Mi 14 продолжают получать обновление HyperOS 2.0
Это обновление содержит версию прошивки 2.0.4.0.VNCINXM размером примерно 6,3 ГБ.

После успешного запуска HyperOS 2.0 в Китае, Xiaomi начала глобальное распространение этого значительного обновления, которое принесёт множество улучшений для пользователей по всему миру. Глобальная версия HyperOS 2.0 начала распространяться с конца ноября, и пользователи уже могут проверить доступность обновления, перейдя в меню "Настройки" > "О телефоне" > "Обновление системы". Это обновление включает версию прошивки 2.0.4.0.VNCINXM размером примерно 6,3 ГБ, содержащую исправление безопасности от ноября 2024 года и ряд новых функций. 

Новая система отличается более ярким и естественным языком дизайна, делая каждую операцию плавной и энергичной. Интерфейс экрана блокировки был существенно обновлён, с добавлением новых художественных шаблонов и специальных эффектов, создавая впечатление, что вы находитесь в сцене из фильма при разблокировке устройства. Погодный движок 2.0 в реальном времени переносит на экран небо, облака, радугу и даже Млечный Путь, позволяя наслаждаться красотой природы в любое время и в любом месте. Приложения календаря и часов также были оптимизированы. 

HyperOS 2.0 основана на технологической платформе Xiaomi HyperCore, которая обеспечивает значительные улучшения в производительности, графике, сети и безопасности. Новый планировщик задач в HyperCore сокращает время простоя процессора, ускоряя работу ОС и снижая её энергопотребление. Улучшения в управлении динамической памятью и многозадачном рендеринге продлевают срок службы батареи, а улучшенный конвейер рендеринга делает визуальные эффекты более быстрыми и эффективными, обеспечивая стабильную и отзывчивую работу. 

Xiaomi HyperConnect упрощает совместную работу между различными устройствами. Пользователи могут легко перетаскивать мобильные приложения на планшеты Xiaomi или напрямую добавлять их как собственные приложения, обеспечивая по-настоящему плавное переключение между устройствами.

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