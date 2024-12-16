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СтарыйДед
OPPO Find N5 будет оснащëн чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и перископическим телеобъективом
Также он поддерживает беспроводную зарядку и водонепроницаемость IPX8, а работает под управлением операционной системы OPPO ColorOS 15.

В конце ноября 2024 года компания OPPO представила свою новую серию среднего ценового диапазона - OPPO Reno 13, которая включает модели Reno 13 и Reno 13 Pro. Однако, помимо серии Reno 13, OPPO готовит к выпуску свой новый флагманский телефон со складным экраном - OPPO Find N5. Это устройство, по данным источников, будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, одним из самых мощных на сегодня. Этот процессор обеспечит высокую производительность и эффективное энергопотребление, что особенно важно для складных телефонов. 

Одной из самых интересных особенностей OPPO Find N5 является его внутренний складной экран с разрешением 2K+. Дизайн в стиле книги позволяет полностью открывать устройство, превращая его в полноценный планшет. Это делает Find N5 идеальным для просмотра видео, игр и чтения, ведь большой экран обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Толщина корпуса устройства составит около 9 мм, что сделает его одним из самых тонких складных телефонов на рынке. Благодаря этому, OPPO Find N5 легко помещается в карман, что является важным фактором для современных пользователей, ценящих портативность.

OPPO всегда уделял внимание качеству камер в своих устройствах, и Find N5 не станет исключением. Смартфон будет оснащён мощной системой камер, в основе которой находится 50-мегапиксельная камера с датчиком Sony. Этот датчик известен своими способностями передавать точные детали и цвета, что позволяет делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, OPPO Find N5 получит перископическую телефотокамеру. 

Устройство будет поддерживать беспроводную зарядку и иметь улучшенную водостойкость с рейтингом IPX8. Также его корпус будет обладать защитой от падения. Ожидается, что OPPO Find N5 будет работать под управлением операционной системы OPPO ColorOS 15, обеспечивая пользовательский опыт, сочетающий лучшие аспекты смартфонов и планшетов. Возможно, он станет единственным складным флагманом Android в первой половине следующего года.

#oppo #смартфон 2025 #складной смартфон #складной дисплей #складной экран #oppo find #oppo find n #oppo find n5 #find n5
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