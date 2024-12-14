Данный смартфон может появиться на рынках уже до конца текущего года.

14 декабря известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробную конфигурацию модели Realme среднего класса, которая, судя по предыдущей информации, может быть Realme 14 Pro+. Эта модель может выйти на рынок ещё до конца текущего года.

Основой Realme 14 Pro+ станет чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор построен с использованием 4-нм процесса TSMC и представляет собой восьмиядерный процессор. В его состав входят одно ядро Cortex-A720 с частотой до 2,5 ГГц, три ядра Performance с частотой до 2,4 ГГц и четыре ядра Efficiency с частотой до 1,8 ГГц.

Realme 14 Pro+ будет оснащён системой из трёх камер на задней панели. Основная камера имеет разрешение 50 миллионов пикселей и использует датчик размером 1/1,56 дюйма. Кроме того, имеется сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 миллионов пикселей и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив, поддерживающий трехкратный оптический зум. Фокусный объектив, вероятно, будет использовать сенсор Sony IMX882 с размером 1/1,95 дюйма.

Также Realme 14 Pro+ будет оснащён изогнутым OLED-дисплеем. Дисплей, скорее всего, будет поддерживать высокую частоту обновления, хотя точные характеристики экрана ещё не раскрыты.

Корпус смартфона будет иметь пластиковую среднюю рамку, что обеспечит баланс между прочностью и весом. Кроме того, смартфон поддерживает оптическую разблокировку по отпечатку пальца.

Realme 14 Pro+ поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Хотя точный объëм батареи не указан, ожидается, что он будет достаточно большим, чтобы обеспечить целый день автономной работы.