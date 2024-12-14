14 декабря известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробную конфигурацию модели Realme среднего класса, которая, судя по предыдущей информации, может быть Realme 14 Pro+. Эта модель может выйти на рынок ещё до конца текущего года.
Основой Realme 14 Pro+ станет чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Этот процессор построен с использованием 4-нм процесса TSMC и представляет собой восьмиядерный процессор. В его состав входят одно ядро Cortex-A720 с частотой до 2,5 ГГц, три ядра Performance с частотой до 2,4 ГГц и четыре ядра Efficiency с частотой до 1,8 ГГц.
Realme 14 Pro+ будет оснащён системой из трёх камер на задней панели. Основная камера имеет разрешение 50 миллионов пикселей и использует датчик размером 1/1,56 дюйма. Кроме того, имеется сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 миллионов пикселей и 50-мегапиксельный перископный телеобъектив, поддерживающий трехкратный оптический зум. Фокусный объектив, вероятно, будет использовать сенсор Sony IMX882 с размером 1/1,95 дюйма.
Также Realme 14 Pro+ будет оснащён изогнутым OLED-дисплеем. Дисплей, скорее всего, будет поддерживать высокую частоту обновления, хотя точные характеристики экрана ещё не раскрыты.
Корпус смартфона будет иметь пластиковую среднюю рамку, что обеспечит баланс между прочностью и весом. Кроме того, смартфон поддерживает оптическую разблокировку по отпечатку пальца.
Realme 14 Pro+ поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Хотя точный объëм батареи не указан, ожидается, что он будет достаточно большим, чтобы обеспечить целый день автономной работы.