Она проникает глубоко в нижний слой чипа, чтобы достичь точного баланса между производительностью чипа и требованиями к производительности игры.

12 декабря 2024 года в Шэньчжэне, Китай, состоялась игровая конференция OnePlus, где директор по продуктам OPPO Лю Цзоху объявил о новом стратегическом направлении компании - создании первого в отрасли игрового опыта. Главным событием конференции стало представление эксклюзивной игровой технологии OPPO на уровне чипа, известной как «Fengchi Game Core». Эта технология проникает глубоко в нижний слой чипа, обеспечивая точный баланс между производительностью чипа и требованиями к производительности игры. «Fengchi Game Core» минимизирует все несущественное энергопотребление, позволяя производительности чипа напрямую служить игровому процессу. Это приводит к значительному улучшению энергоэффективности чипа и качества изображения в игре.

Технология «Fengchi Game Core» решает давно стоящие проблемы в мобильных играх, такие как зависания и перегрев устройства во время длительных игровых сессий. Она реконструирует конвейер рендеринга графического процессора, обеспечивая мощные возможности смартфонов по рендерингу графики и позволяя запускать более сложные приложения. Благодаря поддержке «Fengchi Game Core», эффективность однокадрового рендеринга увеличивается на 80%, что позволяет открывать тяжелонагруженные игры.

OPPO не ограничивается собственными разработками, но также поддерживает углублëнное сотрудничество с ведущими партнерами отрасли. Компания работает с такими гигантами, как Qualcomm, MediaTek, Samsung, Hynix, BOE, и ведущими игровыми движками, такими как Unity. Это сотрудничество позволяет создавать полноценную экосистему игрового опыта, от терминального оборудования до исследований и разработок игр. Директор по технологиям продуктов Qualcomm Яо Ифэй подчеркнул, что совместная оптимизация производительности, энергопотребления, качества изображения и сенсорного управления будет продолжена для предоставления потребителям лучшего опыта мобильных игр.