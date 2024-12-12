Самым привлекательным является прозрачный «магнитный защитный чехол».

На этой неделе появились интересные новости о будущей серии смартфонов Samsung Galaxy S25, которые могут существенно изменить способ взаимодействия с устройствами. Одним из наиболее значительных обновлений является поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi2, что открывает новые возможности для магнитных аксессуаров.

Самым значительным нововведением является планируемая поддержка стандарта Qi2 в серии Galaxy S25. Этот стандарт, разработанный для обеспечения беспроводной зарядки с магнитным выравниваем, аналогичен технологии MagSafe от Apple, но с некоторыми отличиями. Qi2 позволяет осуществлять беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и обеспечивает магнитное выравнивание для точной и удобной зарядки. Одним из самых привлекательных аксессуаров, которые будут доступны для серии Galaxy S25, является прозрачный «магнитный защитный чехол». Этот чехол не только обеспечит защиту устройства, но и будет совместим с беспроводной зарядкой Qi2, позволяя использовать магнитное выравнивание для точной зарядки. Кроме того, он будет совместим с другими аксессуарами Qi2 или MagSafe, например с кошельками.

Помимо магнитного защитного чехла, Samsung планирует выпустить широкий спектр других официальных аксессуаров для серии Galaxy S25. Среди них будут чехлы Kindsuit (в чёрном, золотом, сером и голубом цветах), жёсткие защитные чехлы (чёрные), чехлы с вертикальной ручкой (чёрные, серые и белые), а также силиконовый защитный чехол в различных цветах (чёрный, синий, голубой, мятный, красный). Интересно отметить, что чехол Kindsuit впервые будет доступен в серии Galaxy S, ранее он появлялся только на телефонах со складным экраном серии Galaxy Z.