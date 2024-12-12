Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Samsung S25 получит магнитный защитный чехол, совместимый с аксессуарами MagSafe
Самым привлекательным является прозрачный «магнитный защитный чехол».

На этой неделе появились интересные новости о будущей серии смартфонов Samsung Galaxy S25, которые могут существенно изменить способ взаимодействия с устройствами. Одним из наиболее значительных обновлений является поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi2, что открывает новые возможности для магнитных аксессуаров. 

Самым значительным нововведением является планируемая поддержка стандарта Qi2 в серии Galaxy S25. Этот стандарт, разработанный для обеспечения беспроводной зарядки с магнитным выравниваем, аналогичен технологии MagSafe от Apple, но с некоторыми отличиями. Qi2 позволяет осуществлять беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и обеспечивает магнитное выравнивание для точной и удобной зарядки. Одним из самых привлекательных аксессуаров, которые будут доступны для серии Galaxy S25, является прозрачный «магнитный защитный чехол». Этот чехол не только обеспечит защиту устройства, но и будет совместим с беспроводной зарядкой Qi2, позволяя использовать магнитное выравнивание для точной зарядки. Кроме того, он будет совместим с другими аксессуарами Qi2 или MagSafe, например с кошельками. 

Помимо магнитного защитного чехла, Samsung планирует выпустить широкий спектр других официальных аксессуаров для серии Galaxy S25. Среди них будут чехлы Kindsuit (в чёрном, золотом, сером и голубом цветах), жёсткие защитные чехлы (чёрные), чехлы с вертикальной ручкой (чёрные, серые и белые), а также силиконовый защитный чехол в различных цветах (чёрный, синий, голубой, мятный, красный). Интересно отметить, что чехол Kindsuit впервые будет доступен в серии Galaxy S, ранее он появлялся только на телефонах со складным экраном серии Galaxy Z. 

#samsung #смартфон #смартфон 2025 #samsung galaxy #galaxy s25 #смартфоны 2024 #galaxy s #смартфоны 2025 #магнитная зарядка
+
Написать комментарий (0)
Серия смартфонов OnePlus Ace 5 будет первой, кто получит новейшую технологию "Fengchi Game Core"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
10
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
10
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
16
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
3
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
12
Павел Чупин: новые российские двигатели обеспечат безопасное возвращение ракет на Землю
+
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
18
Пользователи One UI 7.0 теперь могут повысить производительность при помощи Galaxy App Booster
+
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
3
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
Китай начал антимонопольное расследование против Nvidia
+
Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних сказался на отношениях с США
+
Болгария может остановить трафик через Турецкий поток, оставив без дешёвого газа Венгрию и Сербию
+
Китайский автопроизводитель BYD начнёт производить машины в Европе в конце 2025 года
+
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
2

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
15
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
2
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
8
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
31
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
19
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
6
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
8
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
+
9 прокачанных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4080, которые можно найти в Мегамаркете
4

Сейчас обсуждают

Иван Кузнецов
17:49
Это другая 580))
Польские ритейлеры по ошибке отправили покупателям новые видеокарты Intel Arc B580 раньше срока
Алексей
17:49
16 гб конечно уже впритык, но пока хватает. Думаю до конца жизни эти консолей хватит. А сейчас приходится отрубать браузер если во чтото современное играешь. У меня 16 гб ОЗУ и 12 гб видеопамяти, заме...
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Dimkovski
17:48
Я поэтому Вальгаллу не прошёл до конца и забросил, потому что тупо уже зупутался куда идти и что делать, где сюжетка, где побочки хрен разберёшь.
В Assassin’s Creed Shadows добавят «режим канона», где все выборы за игрока сделаны заранее
Сергей Гончар
17:48
Обращаюсь к администрации сайта у вас сайт для обсуждения той или иной статьи, или для личного общения посетителей сайта, прошу уточнить.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Mallory
17:47
Так он уже пробовал ставить на debian 7, дистр 2013-го года. И еще возмущался что что-то не работает. Толку от его "труда" нет, но и хотя бы вреда почти нет. Главное чтобы в датасеты для тренировки ...
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
Ivan Gusev
17:45
Сколько ни пробовал ни дллс ни ФРС не могу вот честно смотреть на это. Это все полу решения для успокоения что у тебя кучу кадров. Но они все не красивые с нативном не сравнятся.
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
Владимир Свечников
17:43
Есть кривые игры. Тут ничего не поделаешь. Но их мало.
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Cowboy Huggies
17:41
Я в раст играл недавно, у меня он сожрал 21 гигабайт ОЗУ.
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
Crashtest
17:40
Нет. 3060 отстаёт от 1080 ti на ~5 процентов. 4060 уже быстрее на 5-7 % 1080 ti.
Intel Arc B580 на 20% обошла GeForce RTX 4060 в 3DMark Time Spy
Сергей Гончар
17:40
Не могу понять для чего это статья, а.... я понял у кого ну совсем ограничен бюджет, и он решил приобрести gtx 1030, что его ждёт в играх, в во времена второго бума майнинга мне очень хотелось играть ...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем