Данное устройство может получить название iQOO Z10 Turbo.

12 декабря известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали новой модели смартфона от бренда iQOO, которая, как ожидается, будет выпущена в 2025 году под названием iQOO Z10 Turbo. При этом инсайдер после немного подредактировал своё сообщение. Стало известно, что смартфон будет оснащён чипсетом SM8735, предположительно это будет Qualcomm Snapdragon 8s Elite, одна из самых мощных процессорных платформ на текущий момент. Смартфон будет оборудован OLED-экраном с узкими краями и защитой глаз, имеющим разрешение 1,5K и поддерживающим максимальную частоту обновления 144 Гц.

Смартфон будет обладать задней двойной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор и дополнительный сверхширокоугольный объектив. Данные камеры будут иметь вертикальное расположение и находиться в круглом модуле в левом верхнем углу устройства. Хотя конкретные детали о сенсорах камеры ещё не раскрыты, можно ожидать высокого качества снимков, учитывая традиционно сильные стороны iQOO в области фотографии. Одной из самых впечатляющих особенностей iQOO Z10 Turbo является его кремниевый аккумулятор ёмкостью около 7000 мА*ч. Это один из самых крупных аккумуляторов, встречающихся в современных смартфонах. Устройство также поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт или даже 90 Вт. При этом крышка аккумуляторного отсека будет изготовлена из стекловолокна.