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СтарыйДед
Был составлен отчëт по статусу и потенциалу искусственного интеллекта в мировых экономиках
Лидирующие позиции занимают Канада, материковый Китай, Сингапур, Великобритания и США.

В опубликованном отчёте под названием «Матрица зрелости искусственного интеллекта», Бостонская консалтинговая группа (BCG) провела детальный анализ применения искусственного интеллекта (ИИ) в 73 странах и регионах мира (сразу стоит уточнить, Россия не попала в этот список). Этот отчёт не только оценивает текущий статус ИИ в различных экономиках, но и предлагает прогнозы и рекомендации для будущего развития этой технологии.

Отчёт BCG выявил несколько стран, которые находятся на передовой линии в развитии и применении ИИ. В первую пятёрку "лидеров по искусственному интеллекту" вошли Канада, материковый Китай, Сингапур, Великобритания и США. Эти страны отличаются значительными инвестициями в инфраструктуру и таланты в области ИИ, что позволяет им получить конкурентное преимущество на глобальном рынке. Они обладают уникальными возможностями для того, чтобы возглавить развитие и этику регулирования ИИ, что является критически важным аспектом в этой быстро меняющейся сфере.

Южная Корея была классифицирована как «стабильный конкурент в области искусственного интеллекта», входя в группу из 23 стран и регионов, которые демонстрируют высокую конкурентоспособность в этой области. В эту группу также входят Франция, Германия, Израиль, Япония и Гонконг. Хотя эти страны немного отстают от темпов ведущих стран, они имеют потенциал для значительного роста и усиления своей конкурентоспособности в области ИИ при укреплении своих инновационных возможностей. Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были внесены в список «новых конкурентов», что указывает на их растущий интерес и инвестиции в технологии ИИ.

Большинство оставшихся стран, согласно отчёту BCG, не готовы к инновациям в области ИИ. Для этих стран политикам необходимо взять на себя обязательство повысить конкурентоспособность ИИ через конкретные действия, такие как формирование тестовых площадок для исследований и разработок в области ИИ, поддержка частного сектора и содействие инновациям. Без таких усилий эти страны рискуют отстать от лидеров в этой технологической гонке. Отчёт также включает прогнозы по глобальным расходам, связанным с искусственным интеллектом. Предполагается, что к 2028 году эти расходы превысят примерно 632 миллиарда долларов. Такая крупная сумма подчёркивает важность ИИ как ключевого драйвера экономического развития в ближайшие годы. 

#искуственный интеллект #искуственный интелект #искуственный интелелкт #гонка #гонка ии
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