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СтарыйДед
Realme Neo7 официально представлен с чипсетом Dimensity 9300+ и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
Данное устройство позиционируется как флагман среднего класса для киберспорта.

11 декабря компания Realme официально представила свой новый смартфон, Realme Neo7, который позиционируется как флагман среднего класса, ориентированный на киберспорт. Realme Neo7 выделяется своим футуристическим дизайном, напоминающим звездолёт. Задний модуль камер имеет срез, который обеспечивает эргономичность и комфорт при удержании устройства в руках во время игр.

Переходя к характеристикам, устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, специально разработанным для киберспорта. Экран отличается высокой яркостью до 6000 нит, поддерживает локальную пиковую яркость и максимальную полноэкранную яркость 1000 нит. Частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц, а сенсорный механизм достигает частоты 2600 Гц. Кроме того, экран поддерживает глубину цвета 1,07 миллиарда и 100% цветовой охват P3 Domain, а также высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 2160 Гц и защиту глаз Greenfield AI и игровым AI. Realme Neo7 работает на основе мощного MediaTek Dimensity 9300+, изготовленным по 4-нм техпроцессу TSMC третьего поколения. Основная частота процессора достигает 3,4 ГГц, а оценка AnTuTu превышает 2,4 миллиона баллов. Устройство имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и высокоскоростную флэш-память UFS 4.0.

В качестве батареи используется Titan ёмкостью 7000 мА*ч, разработанной совместно с Ningde New Energy. Батарея обеспечивает автономную работу устройства до трёх дней при ежедневном использовании. Realme Neo7 поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и обратную зарядку, при этом толщина устройства составляет всего 8,56 мм. Помимо этого, предоставляется четырёхлетняя гарантия на батарею, и если ёмкость батареи упадет ниже 80% в течение 4 лет, её можно заменить один раз бесплатно. Также устройство отличается высокой степенью защиты. Оно имеет полную гидроизоляцию IP69+IP68, устойчивость к горячей воде и высокому давлению. Realme Neo7 также оснащён бронированной конструкцией, защищающей от падений, которая укрепляет металлическую конструкцию. Также имеется защитное стекло, которое увеличивает устойчивость к падениям на 160% и к царапинам на 100%.

Переходя к системе камер, то она включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony OIS и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Камеры поддерживают функции Live Photo, Centrino Flash Photo и Live-анимацию, аналогичные тем, что используются в флагманских моделях. Realme Neo7 работает под управлением системы Realme UI 6.0 на базе Android 15. Кроме того, смартфон прошёл сертификацию испытаний Honor of Kings High Efficiency Competition и оснащён дополнительной системой охлаждения и системой Sky Communication System 2.0, что позволяет избегать падений кадров и нагревания во время игр. Цены на Realme Neo7 варьируются в зависимости от конфигурации: 12 ГБ + 256 ГБ — 2099 юаней (примерно 29 000 рублей), 16 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней (примерно 32 000 рублей), 12 ГБ + 512 ГБ — 2499 юаней (примерно 34 500 рублей), 16 ГБ + 512 ГБ — 2799 юаней (примерно 39 000 рублей), и самая топовая конфигурация 16 ГБ + 1 ТБ — 3299 юаней (примерно 45 000 рублей).

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