Данный шарнир можно применять к мобильным телефонам, планшетам, ноутбукам и даже часам и другим носимым устройствам.

В последнее время компания Apple активно работает над инновационными конструкциями для складных устройств, что подтверждается рядом полученных ею патентов. Однако, несмотря на эти достижения, выпуск первого складного устройства от Apple постоянно откладывается. Одним из последних патентов, полученных Apple, является патент под названием «Электронные устройства с прочными складными дисплеями». Этот патент описывает детальную конструкцию складного дисплея, в котором две половинки могут соединяться вместе с помощью специального механизма. Ключевым элементом этого механизма является слой стекла, проходящий вдоль оси изгиба, где может быть образована выемка, позволяющая слою стекла сгибаться у оси. Это инновационное решение позволяет стеклянному дисплею сужаться к центру, обеспечивая его прочность и гибкость.

Новый патент Apple не ограничивается только смартфонами. Компания утверждает, что этот шарнир можно применять к мобильным телефонам, планшетам, ноутбукам и даже часам и другим носимым устройствам. Это говорит о том, что Apple рассматривает складные конструкции как универсальное решение для различных типов устройств. В патенте подробно описывается механизм шарнира, который включает в себя серию взаимосвязанных звеньев, образованных соединёнными между собой «пальцами» и фрикционами. Канавки в форме полумесяца позволяют каждому звену вращаться относительно других, перемещая ось вращения наружу от самого звена. Этот механизм создает небольшую, но мощную муфту, обеспечивающую необходимое трение для удержания устройства под нужным углом в сложенном состоянии.

Согласно многочисленным сообщениям, Apple активно разрабатывает складной iPhone и более крупные складные устройства, такие как iPad или MacBook. Однако, как отмечают аналитики, компания сталкивается с техническими проблемами при разработке дисплея и механических частей, таких как петли. Весной 2024 года ряд инженеров Apple, которые работали над проектом Vision Pro, были переведены на проект складного iPhone, но выпуск устройства был отложен до 2027 года.

Популярность складных устройств растет, и Apple, вероятно, хочет присоединиться к этой тенденции, чтобы не отстать от конкурентов, таких как Samsung. Последние планы Samsung включают в себя выпуск устройств с растягивающимися дисплеями, которые могут стать новым стандартом благодаря своей переменной длине и универсальности.