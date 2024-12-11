Vivo официально выпустит Y300 уже на следующей недели -16 декабря.

11 декабря 2024 года компания Vivo официально объявила о предстоящем выпуске нового продукта - Vivo Y300, который будет доступен с 16 декабря. Как утверждает сама компания, этот смартфон представляет собой значительный шаг вперед в серии Y, комбинируя супервнешний звук, сверхдлительное время автономной работы, сверхяркий экран и флагманский дизайн, обеспечивая незабываемые впечатления от использования мобильного телефона.

Vivo Y300 лидирует в новом направлении, став первым продуктом в своём классе, оснащëнным суперконфигурацией внешних динамиков. Разработанные совместно с компанией AAC, эти супердинамики нового поколения обеспечивают сверхгромкость на 600% и при этом чистый звук. Это идеальное решение для прослушивания музыки или видео в различных условиях. В отличие от обычных мобильных телефонов с двумя динамиками, супердинамики Y300 расположены на задней панели, обеспечивая мощное пространственное и многоуровневое звучание. Помимо мощного аудиооборудования, Vivo Y300 также имеет классическую заводскую настройку, которая обеспечивает превосходное качество звука, делая его более чистым, полным и богатым на детали. Функция панорамного 3D-звука добавляет объëмность звуку в трёх измерениях.

Vivo Y300 использует ультратонкую батарею с ёмкостью 6500 мА*ч. Также он оснащён сверхъярким OLED-экраном с общей яркостью до 1300 нит, что значительно опережает аналоги. Экран чётко виден даже в условиях яркого освещения. Кроме того, он прошёл сертификацию SGS на низкий уровень синего света. Продукты серии Y всегда славились своим высоким качеством и превосходным дизайном и Y300 не является исключением, демонстрируя привычный дизайн флагманского качества. Новая текстура и сочетание цветов, включая «мерсеризованную вышивку и мастерство теней», создают свежее и комфортное визуальное восприятие. Корпус Y300 имеет толщину всего 7,79 мм и оснащён изогнутой задней крышкой под углом 40°, что делает его лёгким и слегка круглым.