Это ежегодная конференция Xiaomi по сотрудничеству для глобальных разработчиков программного и аппаратного обеспечения, технологических и деловых партнёров.

Во второй половине дня 10 декабря компания Xiaomi официально объявила о проведении конференции экологических партнёров Xiaomi People и Chejia 2024 года. Это значительное мероприятие состоится 27 декабря в Национальном конференц-центре в Пекине, и в настоящее время регистрация на конференцию уже открыта.

Конференция экологических партнёров Xiaomi является ежегодным событием, нацеленным на укрепление сотрудничества между глобальными разработчиками программного и аппаратного обеспечения, технологическими и деловыми партнёрами. Основная цель мероприятия – продвигать технологические инновации и развитие промышленности на основе открытого и прагматичного сотрудничества. Xiaomi стремится помочь своим партнёрам ради взаимовыгодного прогресса.

В этом году конференция посвящена теме «Давайте сделаем будущее вместе» и будет сосредоточена на новых технологиях Xiaomi, экологической цепочке, интернет-бизнесе и других актуальных темах. Мероприятие будет включать в себя основную площадку и семь дополнительных форумов. Утром 27 декабря на главной площадке будут произнесены несколько ключевых речей. Среди выступающих будут президент Xiaomi Group Лу Вейбинг, генеральный директор отдела продуктов отдела программного обеспечения Xiaomi Ли Нань, генеральный директор отдела платформы Xiaomi Ню Кун, а также другие высокопоставленные руководители и руководители отделов Xiaomi.

Во второй половине дня пройдут семь дополнительных форумов, каждый из которых будет посвящён конкретным аспектам сотрудничества с Xiaomi. Среди них:

-Форум полной экосистемы Xiaomi ThePaper OS AI. Обсуждение будущего искусственного интеллекта в экосистеме Xiaomi;

- Саммит Xiaomi Vela Open Source. Рассмотрение возможностей открытого исходного кода в разработках Xiaomi;

- Саммит IoT Future. Обсуждение перспектив и будущего сотрудничества в области Интернета вещей.

Эти форумы предоставят разработчикам программного и аппаратного обеспечения, а также соответствующим партнёрам уникальную возможность глубже понять стратегию и направления развития Xiaomi и начать путь сотрудничества.ф