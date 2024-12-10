Серия Galaxy S25 может стать первой серией от Samsung поддерживающей Qi2.

Последние новости из мира технологий указывают на то, что будущий флагманский смартфон Samsung, Galaxy S25, может поддерживать стандарт беспроводной зарядки Qi2. Этот стандарт, представленный в январе 2023 года, был разработан Консорциумом беспроводной мощности (Wireless Power Consortium, WPC) в сотрудничестве с Apple и включает в себя многие инновации из технологии Apple MagSafe.

Qi2 является обновлённой версией широко используемого стандарта беспроводной зарядки Qi. Одним из ключевых отличий Qi2 является использование магнитной системы выравнивания, аналогичной той, что применяется в Apple MagSafe. Эта система обеспечивает точное выравнивание устройства и зарядного устройства, что приводит к более быстрой и эффективной зарядке. Qi2 поддерживает мощность зарядки до 15 Вт, что заметно выше традиционных 5-7,5 Вт, характерных для предыдущего стандарта Qi. Qi2 включает два основных профиля: Power Profile (EPP) и Magnetic Power Profile (MPP), разработанный на основе технологии MagSafe.

Хотя Samsung ещё не представила ни один из своих телефонов с поддержкой Qi2, есть надежда, что серия Galaxy S25 станет первой серией смартфонов Samsung, которая будет поддерживать этот стандарт. Это будет значительным шагом вперед, поскольку до сих пор только несколько устройств, включая HMD Skyline, поддерживали Qi2. Поддержка Qi2 в Galaxy S25 откроет возможности для широкого спектра аксессуаров, таких как защитные чехлы, браслеты, подставки и кошельки. Эти аксессуары можно будет прикрепить непосредственно к смартфону, обеспечивая удобство и повышенную функциональность. Однако, поскольку магнитное выравнивание не является обязательной функцией в стандарте Qi2, Samsung может отказаться от полной поддержки этой функции, что означает, что пользователи не смогут в полной мере насладиться преимуществами магнитных аксессуаров.