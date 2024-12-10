Samsung планирует самостоятельно выпустить 179,4 млн смартфонов, при этом количество единиц совместного проектирования и производства (JDM) составит 49,9 млн.

Корейский гигант Samsung установил амбициозные цели по производству смартфонов на 2025 год, которые отражают его стратегию адаптации к меняющимся рыночным условиям и потребностям потребителей. Согласно последним сообщениям из корейских СМИ, Samsung планирует выпустить 229,4 миллиона смартфонов в 2025 году. Это число ниже первоначального плана в 237 миллионов единиц, установленного в октябре прошлого года, но всё же превышает ожидаемую отгрузку в 222 миллиона смартфонов в текущем году.

В рамках этого плана, Samsung намерена самостоятельно выпустить 179,4 миллиона смартфонов, а объëм совместного проектирования и производства (JDM) составит 49,9 миллиона единиц. Флагманские модели, включая новинки и старые модели, будут выпущены в количестве 60,1 миллиона единиц. В частности, производство серии Galaxy S25 ожидается на уровне 37 миллионов единиц, что немного превышает планируемый объëм поставок серии S24 в текущем году, который составляет 35 миллионов единиц. Samsung также ожидает значительного роста в сегменте смартфонов со складным экраном. Объëм производства таких устройств в следующем году прогнозируется на уровне около 7 миллионов единиц. В частности, производство новых моделей, таких как Galaxy Z Flip 7, Z Flip FE и Z Fold 7, составит 3 миллиона, 900 тысяч и 2 миллиона единиц соответственно, что в сумме даёт около 6 миллионов единиц.

Производство продуктов среднего и бюджетного класса, таких как серия A от Samsung, также будет значительным. Ожидается, что в следующем году будет выпущено 119,4 миллиона единиц этих моделей. Среди них выпуск каждой модели составит более 10 миллионов единиц. Модель A06, производимая по схеме JDM, будет иметь самый большой объëм производства, оцениваемый в 23,7 миллиона единиц. Samsung подходит к перспективам рынка смартфонов в следующем году с осторожностью. Компания ожидает, что производство планшетов и ПК в следующем году будет меньше, чем в текущем году. Это может быть связано с общими тенденциями на рынке и меняющимися предпочтениями потребителей.