Подтверждена поддержка форматов изображений JPEG и DNG с возможность автоматической и ручной фокусировки.

Появление новых утечек и слухов вокруг флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra продолжает повышать интерес к устройству. Последние данные, полученные с платформы Camera FV-5, раскрыли ключевые подробности о системе камер этого долгожданного устройства.

Основная камера будет оснащена 200-мегапиксельным датчиком, который, как ожидается, будет тот же, что и у предшественника S24 Ultra. Однако, для выходного сигнала будет использоваться 16 в 1 пиксельный биннинг, что приведёт к 12,5-мегапиксельному выходу. Камера будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 23,2 мм, фактическое фокусное расстояние 6,3 мм и апертуру f/1.7, обеспечивая превосходные возможности захвата света. Основной датчик поддерживает как электронную стабилизацию изображения (EIS), так и оптическую стабилизацию изображения (OIS) для стабильной записи видео и изображений без размытия движения. Также основной датчик поддерживает широкий диапазон ISO от 12 до 3200 и ручной диапазон экспозиции от 1/11,977 до 1/6, что дает пользователям гибкость в настройке параметров съëмки.

Камера поддерживает форматы изображений JPEG и DNG с возможностью автоматической и ручной фокусировки. Кроме того, ожидается, что сверхширокоугольный объектив будет обновлён до 50-мегапиксельного датчика, по сравнению с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом в S24 Ultra. Также есть слухи о 50-мегапиксельном телеобъективе с 5-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельном телеобъективе с 3-кратным зумом.

Несмотря на то, что в аппаратной части камеры нет серьёзных изменений, за исключением сверхширокоугольного объектива, Galaxy S25 Ultra всё же обещает стать мощным инструментом для фотографов и видеографов. Поддержка EIS и OIS, широкий диапазон ISO и ручная настройка экспозиции делают эту систему камер одной из самых продвинутых на рынке.