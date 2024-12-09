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СтарыйДед
NVIDIA подверглась расследованию по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства
NVIDIA заподозрили в нарушении антимонопольного закона Китайской Народной Республики.

Американский технологический гигант Nvidia оказался в центре внимания из-за подозрений в нарушении антимонопольного законодательства Китая. Государственное управление по регулированию рынка КНР начало расследование в отношении компании, что вызвало значительный резонанс на финансовых рынках. Главной причиной расследования стали ограничительные условия, связанные с приобретением Nvidia компании Mellanox. В соответствии с Законом КНР "Об антимонопольном регулировании", китайские власти подозревают Nvidia в нарушении антимонопольных правил, которые могли ограничить конкуренцию на рынке. 

Расследование было инициировано после того, как Государственное управление по регулированию рынка Китая обнаружило потенциальные нарушения при одобрении приобретения Nvidia доли участия в Mellanox. Это событие привело к тому, что акции Nvidia потеряли почти 2,5% на премаркете, демонстрируя нервозность инвесторов относительно будущих перспектив компании. Этот инцидент не является единственным для Nvidia в плане антимонопольных проверок. В июле этого года компания получила предупреждение от французского регулирующего органа, который выразил обеспокоенность по поводу рисков, связанных с доминированием Nvidia в области генеративного искусственного интеллекта и зависимости от технологии CUDA. Французские власти предупредили, что нарушение антимонопольного законодательства Франции может привести к штрафам до 10% от мирового годового оборота Nvidia. 

Несмотря на текущие проблемы, Nvidia продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые результаты. Благодаря успехам в области искусственного интеллекта, производительность и цена акций компании активно растут. На момент закрытия торгов 6 декабря рыночная стоимость Nvidia составляла $3,49 триллиона, а в ноябре прошлого года она достигла пика в $3,64 триллиона, временно став компанией с самой высокой рыночной капитализацией в мире, опередив такие гиганты как Apple и Microsoft. Последний финансовый отчёт Nvidia, опубликованный на 27 октября 2024 года, показал выручку в $35,1 млрд за третий квартал, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 94% больше, чем за тот же период прошлого года. Квартальная разводненная прибыль на акцию по GAAP составила $0,78, а без учета GAAP – $0,81, демонстрируя значительный рост прибыльности компании.

Расследование происходит на фоне обостряющейся конкуренции между Китаем и США в области производства полупроводников. На прошлой неделе администрация Байдена ввела новые ограничения на продажу чипов в Китай, а Китай в ответ ввёл санкции против 13 американских военных компаний. Эти меры подчёркивают сложную геополитическую ситуацию, в которой оперирует Nvidia, стремясь соблюдать регламенты обоих стран при развитии своих продуктов. 

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