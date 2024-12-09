Также подтверждается, что он будет оснащëн Face ID.

Пользователи Apple с нетерпением ждут появления нового iPhone SE 4, с учётом того, что выпуск текущей модели iPhone SE 3 был в марте 2022 года. И теперь появилась информация о том, что ожидать его появления стоит уже в марте 2025 года. Кроме того, подтверждаются слухи о некоторых улучшениях, которые получит данное устройство.

Одним из самых значительных обновлений в iPhone SE 4 станет использование собственного демодулятора 5G, разработанного Apple. Этот демодулятор, известный под кодовым названием Centauri, заменит традиционные модемы от Qualcomm. Новый демодулятор обещает более низкое энергопотребление, усиленные возможности сканирования сотовой сети и улучшенные возможности спутниковой связи. Однако, стоит отметить, что лабораторная скорость этого демодулятора ниже, чем у продуктов Qualcomm, и он не поддерживает миллиметровые волны, широко используемые в США.

Аккумулятор нового смартфона будет иметь ёмкость 3279 мА*ч, что на 62% больше, чем у предыдущей модели iPhone SE 3. Это значительное улучшение, хотя ёмкость все ещё ниже, чем у многих его конкурентов. Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 20 Вт и беспроводную зарядку Qi2 и MagSafe до 15 Вт. IPhone SE 4 также получит Face ID, систему биометрической идентификации, которая ранее была доступна только в более дорогих моделях iPhone. Смартфон будет иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и интерфейс USB-C, что соответствует новым правилам ЕС об едином порте зарядки.